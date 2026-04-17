Državne tvrtke otkrile kojim su ciframa financirale sportske saveze

Uz sve više napisa i demantija o istragama u sportskim savezima i Hrvatskoj lutriji, državne tvrtke su počele izlaziti sa svotama

Afere s financijskim malvezacijama u skijaškom i judo savezu potaknule su brojne spekulacije oko toga da su započele istrage i drugdje. Nakon što se pojavila informacija da je policija po nalogu DORH-a ušla u svih 88 sportskih saveza, uključujući i Hrvatski olimpijski odbor, ali i u Hrvatsku lutriju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da se izvidi provode samo u skijaškom i judo savezu. "Zadaća je nadležnih tijela da ispitaju nepravilnosti, oni koji su za to odgovorni neka odgovaraju, ali sam protiv bilo kakvog generaliziranja", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Poticaj za istragu Iz HOO-a i Hrvatske lutrije također su demantirali da je istraga proširena i na njih. Članovi skupštine Hrvatske lutrije, koja je inače izdašan sponzor sportskih saveza, tvrde da ne znaju mnogo, ali priželjkuju istragu. "Sponzorstva postoje i ja se nadam da će se sada to sigurno analizirati. Moguće je da se predlože i drugi oblici kako i na koji način se to radi", izjavio je ministar obrazovanja i član uprave HL-a Radovan Fuchs, dok je njegova kolegica iz uprave i Vlade, Nina Obuljen Koržinek dodala: "Treba utvrditi, kao i uvijek, tijela koja to istražuju. Oni trebaju utvrditi je li bilo nekih nepravilnosti i onda će se dalje postupati", rekla je.

Glavina ima plan Svoju istragu planira i saborski Odbor za obitelj, mlade i sport. "Zatražit ću hitno zasjedanje tematske sjednice Odbora na koju želimo pozvati sve čelnike hrvatskih sportskih saveza, Matešu, cijelu tu ekipu. Oni se sad prave blesavi, kao da nitko ništa nije znao", rekao je saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić. Iako su prve korake napravili istražitelji i mediji, Ministarstvo turizma i sporta ima zadatak unaprijediti sustav financiranja. "U dogledno vrijeme ćemo imati jednu prezentaciju svega što planiramo napraviti. Naravno, to je procedura koja zahtijeva neko vrijeme i pretpostavlja usuglašavanje s drugim tijelima državne uprave, ali vjerujem da ćemo napraviti veliki iskorak", poručio je ministar, Tonči Glavina.