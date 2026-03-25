Država pokrenula tražilicu najjeftinijeg goriva: Vozači ovako mogu pratiti cijene

Zbog odluke Vlade o cijenama goriva, pri čemu one nisu ograničene na autocestama, brojni se građani pitaju gdje jeftinije točiti benzin i dizel.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je portal mzoe-gor.hr, odnosno tražilicu najjeftinijeg goriva, kako bi vozači mogli lakše pratiti cijene goriva i lokacije benzinskih postaja.
Od utorka su cijene goriva, podsjetimo, porasle. Eurosuper 95 košta 1,62 eura, eurodizel je na 1,73 eura, a plavi dizel je na čak 1,19 eura. Bez Vladinih mjera sve bi navedene cijene bile više.
