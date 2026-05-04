detalji nepoznati

Trumpov vjerni suradnik završio u bolnici, nalazi se u kritičnom stanju

M. Šu.

04.05.2026 u 07:03

Rudy Giuliani
Rudy Giuliani Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Bivši gradonačelnik New Yorka i dugogodišnji saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, hospitaliziran je i nalazi se u ‘stabilnom, ali kritičnom stanju’, objavio je njegov glasnogovornik Ted Goodman.

Ubrzo nakon te objave, Trump se oglasio na društvenim mrežama, potvrdivši da je Giuliani u kritičnom stanju. U poruci ga je opisao kao ‘istinskog borca’ i jednog od najuspješnijih gradonačelnika u povijesti New Yorka.

Detalji o uzroku hospitalizacije zasad nisu objavljeni. Giuliani je krajem prošle godine ozlijeđen u prometnoj nesreći u saveznoj državi New Hampshire, kada je zadobio prijelom prsnog kralješka te više posjekotina i ozljeda ruke i noge.

vezane vijesti

Giuliani je široj javnosti postao poznat kao ‘američki gradonačelnik’ nakon što je vodio New York u razdoblju nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.

Nakon predsjedničkih izbora 2020. bio je među najistaknutijim Trumpovim saveznicima koji su osporavali rezultate izbora, iznoseći tvrdnje o izbornoj prijevari. Sud je kasnije presudio protiv njega u postupku za klevetu, naloživši mu isplatu odštete dvjema izbornim djelatnicama u iznosu od 148 milijuna dolara.

Glasnogovornik Goodman poručio je da se Giuliani bori s bolešću te je pozvao javnost na podršku i molitvu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TURISTIČKA SEZONA

TURISTIČKA SEZONA

Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'
ZA VRIJEME KOMEMORACIJE

ZA VRIJEME KOMEMORACIJE

Šok na obilježavanju tragedije: Netko bacio topovski udar među građane u Beogradu
stanje na cestama

stanje na cestama

Vozači napravili više od 200.000 prekršaja u tri mjeseca: Javio se Božinović

najpopularnije

Još vijesti