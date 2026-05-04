Trumpov vjerni suradnik završio u bolnici, nalazi se u kritičnom stanju

Ubrzo nakon te objave, Trump se oglasio na društvenim mrežama, potvrdivši da je Giuliani u kritičnom stanju. U poruci ga je opisao kao ‘istinskog borca’ i jednog od najuspješnijih gradonačelnika u povijesti New Yorka.

Detalji o uzroku hospitalizacije zasad nisu objavljeni. Giuliani je krajem prošle godine ozlijeđen u prometnoj nesreći u saveznoj državi New Hampshire, kada je zadobio prijelom prsnog kralješka te više posjekotina i ozljeda ruke i noge.