Trumpov vjerni suradnik završio u bolnici, nalazi se u kritičnom stanju

Bivši gradonačelnik New Yorka i dugogodišnji saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, hospitaliziran je i nalazi se u ‘stabilnom, ali kritičnom stanju’, objavio je njegov glasnogovornik Ted Goodman.
Ubrzo nakon te objave, Trump se oglasio na društvenim mrežama, potvrdivši da je Giuliani u kritičnom stanju. U poruci ga je opisao kao ‘istinskog borca’ i jednog od najuspješnijih gradonačelnika u povijesti New Yorka.
Detalji o uzroku hospitalizacije zasad nisu objavljeni. Giuliani je krajem prošle godine ozlijeđen u prometnoj nesreći u saveznoj državi New Hampshire, kada je zadobio prijelom prsnog kralješka te više posjekotina i ozljeda ruke i noge.
Giuliani je široj javnosti postao poznat kao ‘američki gradonačelnik’ nakon što je vodio New York u razdoblju nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.
Nakon predsjedničkih izbora 2020. bio je među najistaknutijim Trumpovim saveznicima koji su osporavali rezultate izbora, iznoseći tvrdnje o izbornoj prijevari. Sud je kasnije presudio protiv njega u postupku za klevetu, naloživši mu isplatu odštete dvjema izbornim djelatnicama u iznosu od 148 milijuna dolara.
Glasnogovornik Goodman poručio je da se Giuliani bori s bolešću te je pozvao javnost na podršku i molitvu.