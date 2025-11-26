Dodjeljene državne nagrade za sport: Pogledajte tko su dobitnici

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas je u Palači Dverce u Zagrebu uručio Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ za 2025. godinu, najviše priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvoj hrvatskog sporta.
Nagradu za životno djelo ove su godine dobili Milivoj Bebić, jedan od najboljih vaterpolista svijeta u povijesti ovoga sporta, Andro Knego, jedan od najtrofejnijih hrvatskih košarkaša te Martin Novoselac, vrhunski nogometni branič i arhitekt razvoja mladih hrvatskih selekcija.
Godišnje nagrade pripale su Toniju Kanaetu, Petru Muslimu, Draganu Crnovu, Gabrijelu Veočiću, Mariju Vukoji, Vjekoslavu Kobešćaku, Karlu Kodriću, Filipu Mihaljeviću, Taekwondo klubu Marjan, Luki Bakoviću, Marku Masteliću i Biserki Vrbek.
„Ovo je najsvečaniji dan u hrvatskom sportu, dan u kojem odajemo priznanje ljudima koji su obilježili povijest i sadašnjost, ali kreiraju i budućnost našeg sporta. Dobitnici nagrade za životno djelo stvarali su temelje uspjeha hrvatskog sporta i zadužili mnoge generacije. Njihova postignuća nisu samo rezultati koje su ostvarili, već činjenica da su svime time postali trajna inspiracija svakome tko voli sport, a ponajviše onima koji se njime aktivno bave“, rekao je ministar Glavina čestitavši svim dobitnicima te naglasivši snažnu ulogu države u razvoju sporta.
„Kao Vlada već godinama činimo iskorake, kontinuirano povećavamo izdvajanja za sport, gradimo sportsku infrastrukturu i uvodimo nova rješenja za financiranje klubova. U sljedećoj godini osigurali smo više od 180 milijuna eura za sustav sporta, kako bismo snažno nastavili sa svim aktivnostima koje provodimo“, zaključio je Glavina.