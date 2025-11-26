Dodjeljene državne nagrade za sport: Pogledajte tko su dobitnici

Nagradu za životno djelo ove su godine dobili Milivoj Bebić , jedan od najboljih vaterpolista svijeta u povijesti ovoga sporta, Andro Knego , jedan od najtrofejnijih hrvatskih košarkaša te Martin Novoselac, vrhunski nogometni branič i arhitekt razvoja mladih hrvatskih selekcija.

„Ovo je najsvečaniji dan u hrvatskom sportu, dan u kojem odajemo priznanje ljudima koji su obilježili povijest i sadašnjost, ali kreiraju i budućnost našeg sporta. Dobitnici nagrade za životno djelo stvarali su temelje uspjeha hrvatskog sporta i zadužili mnoge generacije. Njihova postignuća nisu samo rezultati koje su ostvarili, već činjenica da su svime time postali trajna inspiracija svakome tko voli sport, a ponajviše onima koji se njime aktivno bave“, rekao je ministar Glavina čestitavši svim dobitnicima te naglasivši snažnu ulogu države u razvoju sporta.

„Kao Vlada već godinama činimo iskorake, kontinuirano povećavamo izdvajanja za sport, gradimo sportsku infrastrukturu i uvodimo nova rješenja za financiranje klubova. U sljedećoj godini osigurali smo više od 180 milijuna eura za sustav sporta, kako bismo snažno nastavili sa svim aktivnostima koje provodimo“, zaključio je Glavina.