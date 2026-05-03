drama na črnomercu

Čovjek usred noći u kući zatekao provalnika, sukobili se

L. F.

03.05.2026 u 11:13

Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Na zagrebačkom Črnomercu sinoć se dogodila razbojnička krađa nakon što je nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u Ulici Bijenik

Prema izvješću Policijske uprave zagrebačke, događaj se zbio oko 23.10 sati. Provalnik je iz kuće otuđio novac i nakit, no u jednoj od prostorija zatekao ga je 49-godišnji vlasnik.

Kada ga je vlasnik pokušao zadržati, počinitelj ga je odgurnuo i pobjegao.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja.

