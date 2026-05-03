Čovjek usred noći u kući zatekao provalnika, sukobili se

Prema izvješću Policijske uprave zagrebačke, događaj se zbio oko 23.10 sati. Provalnik je iz kuće otuđio novac i nakit, no u jednoj od prostorija zatekao ga je 49-godišnji vlasnik.

Kada ga je vlasnik pokušao zadržati, počinitelj ga je odgurnuo i pobjegao.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja.