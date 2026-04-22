imali i oružje

Horor u Zagrebu: Provalili u kuću u Maksimiru, maloljetnik obranio obitelj

M. Šurina

22.04.2026 u 17:33

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Trojica zasad nepoznatih muškaraca provalila su u utorak oko 4.10 sati u obiteljsku kuću na području Maksimira, gdje su napali 65-godišnjeg vlasnika i prijetili ostalim članovima obitelji, izvijestila je policija.

Prema dosad utvrđenim informacijama, u kući su se u trenutku napada nalazili vlasnik, 62-godišnjakinja i maloljetni član obitelji. Napadači su odmah po ulasku fizički nasrnuli na 65-godišnjaka te ga ozlijedili oštrim predmetom. U pokušaju obrane uspio je jednog od napadača odgurnuti.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetniku, koji je potom, braneći sebe i ukućane, predmetom koji mu je bio pri ruci udario napadača po glavi. Nakon toga sva trojica napadača pobjegla su s mjesta događaja.

Ozlijeđeni 65-godišnjak zadobio je lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za počiniteljima te utvrđuje sve okolnosti događaja.

Iran tvrdi: 'Da, zaplijenili smo dva broda! Jedan je povezan s Izraelom'
IZ DOBA KOMUNIZMA

IZ DOBA KOMUNIZMA

Mađarska: Otvaranje arhiva tajne policije 'zadatak broj jedan'

