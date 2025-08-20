podaci un-a

Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od ožujka

I.V./Hina

20.08.2025 u 23:13

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka, pokazuju podaci UN-a objavljeni u srijedu

Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini.

Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina.

UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

vezane vijesti

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca.

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023.

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e.

Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne odustaje

ne odustaje

Dodik podnio žalbu Ustavnom sudu protiv presude Suda BiH
ZANIMLJIVI PODACI

ZANIMLJIVI PODACI

Tko proizvodi najviše sladoleda u EU? Ne, nije ona zemlja na koju prvu pomislite
najveći nautički događaj

najveći nautički događaj

Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

najpopularnije

Još vijesti