Branitelju iz Benkovca smeta pobjednik Pulskog filmskog festivala, a evo što kaže o kćeri i pjevanju Cece

Nakon prošlog sukoba petorici branitelja, na čelu s predsjednikom gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Nediljkom Gendom, izrečena zabrana približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara.

Odluka o održavanju festivala "Nosi se" vagala se danima. Prevagnula su saznanja o prijetnjama novog vala nasilja u slučaju nastavka manifestacije. Na prosvjed se, doznaju organizatori, spremaju i različite grupe izvan lokalnog i braniteljskog okvira pa je za njih to ipak prevelik rizik. Tako je propao plan da se ipak sve nastavi, a odluku o odgađanju svega objavili su na Facebook stranici.

Genda je u razgovoru za Novu TV objasnio neke od razloga zbog kojeg se pobunio zbog festivala.

'Film 'Mirotvorac', koji se trebao prikazati, je završena priča o pokojnom Josipu Reihlu Kiru. Istraga je završena i zna se tko su ti ljudi i što su radili. Oni hrvatske branitelje žele prikazati kao ratne zločince. Kakvi su to filmovi?', rekao je.

Podsjetimo, radi se o filmu koji je već prikazan u mjestima diljem Hrvatske, a uz to je dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu

'Vjerojatno ljudi nisu znali ili ih nije zanimalo o čemu se radi. Vjerojatno trebaju malo istražiti. Pogledajte tko je Oliver Frljić. Što se mene tiče, neka to održe, ali ne da ih Grad Benkovac u tome podržava', odgovorio je.

'Moramo doći tu da pokažemo javnosti, cijeloj Hrvatskoj i njima da nisu dobrodošli s takvim predstavama u Benkovcu i u cijeloj Hrvatskoj', dodao je.

Genda je ustvrdio da su mogli održati festival i da im 'ne bi dlaka s glave falila'.

'Mi radimo svoj posao, a oni rade svoj', izjavio je te dodao da je odgoda festivala bila pametan potez: 'Mislim da nam ne trebaju problemi, nismo tu zbog problema. Problem je što se digla prašina. Tu čak nisu ni oni toliko problematični, koliko je to Melita Vrsaljko, koja je isprovocirala branitelje i vjerujem da će to opet pokušati.'

Osvrnuo se i na Facebook status u kojem je Vrsaljko napisala da njegova kći zarađuje pjevajući Cecu.

'Naravno da mi to smeta. Ja ni ne znam da ona to pjeva. Cijela Hrvatska sluša Cecu. Ja ne, ali ju cijela Hrvatska sluša', rekao je.