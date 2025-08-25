Kći branitelja koji je u Benkovcu napao novinarku: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

U gradu postoje pojedinci koji su sposobni dovesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pitbul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu . Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na ove klince koji još vjerojatno žive na materin i ćaćin račun, a kojih se ova država i policija toliko boje.

Melita Vrsaljko , novinarka koju su branitelji napali u Benkovcu, opet se oglasila na društvenim mrežama nakon što je objavljeno da je festival ipak otkazan. Osvrnula se i na snimku koja se proširila društvenim mrežama na kojoj Emili Genda pjeva pjesme Svetlane Ražnatović, poznatije kao Ceca.

Trojica od njih pet optuženih za napad na mene uopće nemaju prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Grada Benkovca stao je na stranu tih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i općina koji dolaze u Benkovac remetiti javni red i mir i koji ženama na ulici govore da su kurvetine. Nitko se ne bi trebao osjećati sigurno u gradu s ovakvim gradonačelnikom.

Završit ću ovo s jednom lakrdijom, s kojom je i trebao početi festival u petak. Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na “Hrvatskom jezičnom portalu”. Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice.

Gospođo Emili, ništa mi već dugo vremena nije izazvalo takav neki topli osjećaj jugonostalgije kao taj video koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, i da ćemo se, barem kroz muziku, uvijek poštovati i voljeti', napisala je Vrsaljko.

Nakon incidenta koji se u petak dogodio zbog festivala 'Nosi se' u Benkovcu, dio branitelja dobio je zabranu približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara, prenosi Faktograf. Zabranu približavanja dobili su Nediljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovac i predvodnik prosvjeda, te još četiri branitelja koji su bili vidljivi na snimkama.

Emili Genda: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

'Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge', kazala je za 24sata Emili Genda, kći Nediljka Gende, jednog od 'vođa' benkovačkih branitelja.

'Mene moj otac nije učio da ja ikoga mrzim. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoje. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju', dodala je Emili za 24 sata.

Na svojem Facebooku Emili je napisala: 'On nije nikakav vođa nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza. Vi koji danas pod krinkom ‘kulture’ promovirate blud, nemoral, jugonostalgiju i ljevičarsku ideologiju niste dostojni ni spomenuti branitelje, a kamoli ih vrijeđati. Moj otac ima povijest i čast iza sebe – vi imate samo tipkovnicu i prazne statuse. Zato malo manje pametovanja, a malo više poštovanja prema onima zbog kojih uopće imate slobodu za ovakve ispade', napisala je Emili.