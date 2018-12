Gdje su završili bivši šefovi stranačkih mladeži? Jedni drmaju Saborom, drugi pali u zaborav

Već ovu subotu Mladež HDZ-a dobit će novo vodstvo, a nakon više od pet godina doći će do smjene generacija. Upravo su mladi HDZ-a, uz SDP-ove juniore među najorganiziranijom stranačkom mladeži. Kroz godine su mijenjali čelne ljude, a nekima od njih to je bila odlična odskočna daska za visoku politiku

Kapulicu, koji je Mladež HDZ-a vodio osam godina, nasljeđuje Krunoslav Gašparić. Danas 44-godišnjak Gašparić je Mladež HDZ-a vodio od 1998. godine do početka 2000. i to u turbulentno vrijeme sukoba između Sanadera i Pašalića. Gašparić je kao predsjednik Mladeži dogurao i do mjesta saborskog zastupnika, no u sukobu u stranci ipak se opredijelio za Pašalićevu stranku. S Pašalićem je osnovao i Hrvatski blok te jedno vrijeme nakon raskola u HDZ-u bio i zastupnik Pašalićeve stranke u Saboru. Gašparić se u HDZ vratio u vrijeme Tomislava Karamarka, a već 2014. zapošljava se u Zagrebačkom holdingu kao direktor Robnih terminala. I danas tamo radi kao šef podružnice Jankomir.

U vrijeme stranačkih sukoba između Sanaderove i Pašalićeve struje, godinu dana Mladež je vodio i Ante Zoričić. Iako se naši sugovornici u HDZ-u niti ne sjećaju da je Zoričić vodio Mladež, on je danas još uvijek politički aktivan, no ne u HDZ-u. Zoričić je, naime, gradski vijećnik u Splitu i to kao šef stranke Popravi grad - Nova generacija. U splitsko Gradsko vijeće ušao je na listi Željka Keruma.

Zbog unutarstranačkih sukoba u kojima se Mladež HDZ-a priklonila Pašaliću, podmladak je 2002. čak i raspušten, no već krajem te godine ipak biraju novo vodstvo. Za novu šeficu mladeži izabrana je Margareta Mađerić. U stranci je aktivna od 1997., a tijekom godina lagano se penjala u stranačkoj strukturi. Najviše je aktivna bila u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a na lokalnim izborima 2013. čak je bila i kandidatkinja HDZ-a za gradonačelnicu Zagreba. Mađerić je 2015. izabrana za zastupnicu u Saboru, no 2016. nije dobila dovoljno glasova za ulazak u Sabor. Stoga je vrlo brzo postala druga čelna osoba, odnosno državna tajnica u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.