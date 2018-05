Arsen Bauk: Prošlo je Plenkovićevo zlatno doba, pala mu je europska pozlata

To što je u najnovijoj anketi oko 20 posto ispitanika za to da Andrej Plenković bude premijer i nije najbolji rezultat kad se uzme u obzir njegova popularnost prije samo mjesec dana, izjavio je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk 27. svibnja u emisiji Nedjeljom u dva te dodao kako je 'zlatno doba' i doba 'europske pozlate' aktualnog predsjednika Vlade prošlo

'Znači li to da Hrvatima ovo i nije neka velika afera ili da im je jednostavno simpatičan', pitao je Stanković.

'Kad radite takve ankete, bitno je što pitate, kako i koga stavljate u konkurenciji. Neki koji su navedeni tu nemaju šanse ili premijerske ambicije, a prema svemu tome 20 posto je jako malo. Za aktualnog premijera koji je do prije mjesec dana bio dosta popularan, to je dosta loš rezultat', zaključio je Bauk dodajući da je Plenkovićevo 'zlatno doba s medijima' prošlost, da mu je 'pala europska pozlata'.

'Priča s mailovima nije gotova, pozicija će mu iz dana u dan biti sve slabija', rekao je.

'Što se tiče HDZ-a u javnosti je prisutna misao da jeTomislav Karamarko otišao zbog afere 'konzultantica'. On je otišao jer više nije imao većinu, a afera je samo bila povod da ga napusti Most. Isto će se dogoditi i Plenkoviću. Sad ima 77 ruku, a mnogi od tih 77, kad bi izašli na izbore - loše bi se proveli. Stoga će ga držati dokle to budu mogli pozivajući se na stabilnost itd.', komentirao je Bauk.

Na to tko predvodi trenutnu opoziciju rekao je da je to 'predsjednik vodeće oporbene stranke'.

'Ja i dalje mislim da je SDP najbolja stranka u Hrvatskoj, jedini možemo izvesti Hrvatsku iz stanja u kojem jest. Ne može to nijedna stranka trenutno na političkom tržištu, ni Živi zid, ni HDZ', rekao je.

'Bi li vam pala kruna s glave kada biste rekli da Davor Bernardić i ne radi sve kako treba, je li vas strah za vašu fotelju', pitao je Stanković na što je Bauk komentirao kako ono što se događa u stranci ne komentira na javnoj televiziji.

'Što se dogodi u partiji, ostaje u partiji', odgovorio je Bauk i kasnije dodao da Bernardić mora izvući SDP iz krize, da mu je to 'zadatak'. Podsjetio je i na istup 'Di su pare' Davora Bernardića, a o Aleksandri Kolarić, koja se kandidira za predsjednicu zagrebačkog SDP-a, rekao je kako njezin način kampanje 'odudara od načina koji je donio Glavni odbor'.

'Živi zid grabi iz vašeg bazena. Kako to da se nitko u SDP-u nije dosjetio da trebate biti aktivniji na ulici', pitao je Stanković koji je SDP-ovo djelovanje nazvao 'salonskim'.

'To što se vas nekoliko u Saboru nadmudruje, ljudima je zanimljivo deset sekundi na Dnevniku, ali to nisu životna pitanja. Ne biste li se trebali solidarizirati s građanima', pitao je Stanković.

Bauk je na to odgovorio kako je po njemu Živi zid desnica, a među primjerima koji to potvrđuju naveo je i to da je Ivan Vilibor Sinčić potpisao peticiju Željke Markić.

'Živi zid uzima dio razočaranih glasača HDZ-a i velik dio mladih glasača koji nisu bili ničiji', ustvrdio je Bauk.

Za Milorada Pupovca kazao je kako s SDP-om lakše nalazi zajednički jezik u ideološkim, a s HDZ-om u financijskim stvarima. Za eventualno koaliranje s SDSS-om rekao je je kako su partneri SDSS-u u nekim lokalnim sredinama, a da su zastupnici nacionalnih manjina na nacionalnoj razini - uvijek partneri.

O referendumskoj inicijativi za izmjenu izbornog zakona, koja traži smanjenje broja manjinskih zastupnika, Bauk je rekao da Hrvatskoj 'to ne treba'.

'Mi smo se jasno usprotivili smanjenju broja i prava manjinskih zastupnika', dodao je. Stanković ga je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci u jednom intervjuu komentirao da je 'nelogično da opstanak vlade ovisi o manjinama'.

'Ja nisam za to da se to zabrani, samo u političkoj borbi pokušavam apelirati na predstavnike manjina da ne podržavaju lošu vladu', pojasnio je Bauk.