Bivši časnik HVO-a optužen za šverc pola tone kokaina iz Ekvadora preko Ploča

Šagolju (70) je Sud BiH u svibnju već izrekao prvostupanjsku presudu od šest godina zatvora proglasivši ga krivim za krijumčarenje oružjem, a sada će se suočiti s novim suđenjem po drugoj optužnici.

Kako su nakon potvrđivanja nove optužnice pojasnili iz sjedišta Suda BiH u Sarajevu, Šagolja se sada tereti da je bio pripadnikom organizirane kriminalne skupine koja je u razdoblju od listopada 2019. pa do kraja ožujka 2021. djelovala najprije na teritoriju BiH i Srbije a potom i na području Grčke, Slovačke i Hrvatske, te Ekvadora.

Pripadnici te skupine organizirali su ilegalnu trgovinu kokainom te preprodaju te droge koju su nabavljali na teritoriju Ekvadora i potom plasirali na ilegalno tržište u BiH, Srbiji i zemljama Europske unije.