Bivši časnik HVO-a optužen za šverc pola tone kokaina iz Ekvadora preko Ploča

Sud Bosne i Hercegovine u četvrtak je potvrdio optužnicu za organizirani kriminal kojom Tužiteljstvo BiH tereti Zdravka Šagolja, nekadašnjeg časnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO), za ilegalnu trgovinu drogom uključujući tu pokušaj krijumčarenja velike pošiljke kokaina iz Južne Amerike preko luke Ploče
Šagolju (70) je Sud BiH u svibnju već izrekao prvostupanjsku presudu od šest godina zatvora proglasivši ga krivim za krijumčarenje oružjem, a sada će se suočiti s novim suđenjem po drugoj optužnici.
Kako su nakon potvrđivanja nove optužnice pojasnili iz sjedišta Suda BiH u Sarajevu, Šagolja se sada tereti da je bio pripadnikom organizirane kriminalne skupine koja je u razdoblju od listopada 2019. pa do kraja ožujka 2021. djelovala najprije na teritoriju BiH i Srbije a potom i na području Grčke, Slovačke i Hrvatske, te Ekvadora.
Pripadnici te skupine organizirali su ilegalnu trgovinu kokainom te preprodaju te droge koju su nabavljali na teritoriju Ekvadora i potom plasirali na ilegalno tržište u BiH, Srbiji i zemljama Europske unije.
Pri tome su koristili posebno podešene telefone s instaliranom aplikacijom Sky prilagođene zaštićenoj komunikaciji koja je naknadno razbijena u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji.
Šagolj je koordinirao pokušaj krijumčarenja droge skrivene u kontejnerima za voće koji su u Ploče prispjeli brodovima iz Ekvadora preko Pireja u Grčkoj te je pokušao povezati organizatore kriminalne skupine i jednog carinika u Pločama kako bi on propustio pošiljke bez carinskog nadzora.
Pošiljka u kojoj je bilo više od 500 kilograma kokaina je na temelju međunarodne policijske suradnje otkrivena i zaplijejenjena po dolasku u luku Ploče 19. ožujka 2021. godine.
Procijenjena vrijednost zaplijenjene droge na ilegalnom narko-tržištu tada je iznosila oko 20 milijuna eura, a na ulici bi u preprodaji dosegnula i iznos od oko 50 milijuna eura.