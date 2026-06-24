otvoreno pismo

Generali HVO-a i ratni čelnici Herceg-Bosne uputili apel Zagrebu: Podržite ovo rješenje!

I.V./Hina

24.06.2026 u 11:26

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Skupina bivših generala HVO-a i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg-Bosne (HR HB) zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, upozoravajući da Hrvate ondje godinama preglasavaju Bošnjaci

Skupina potpisnika koja se naziva Inicijativnim odborom za uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH uputila je, među ostalima, otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku, premijeru, predsjedniku Sabora i biskupima i zatražila potporu Zagreba uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.

„Od Republike Hrvatske zahtijevamo da sada djelatno i javno podrži uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i sva konkretna rješenja za stvarno rješenje hrvatskog pitanja u BiH“, navodi se u pismu kojeg, među ostalima, potpisuju generali Željko Glasnović i Ilija Vincetić i ratni načelnik HVO u Tomislavgradu Mijo Tokić.

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Potpisnici tvrde da je izvorni dogovor iz Vošingtonskog sporazuma, kojim je 1994. zaustavljen bošnjačko-hrvatski rat, uz potpis i političko jamstvo tadašnjeg hrvatskog državnog vrha, uključujući Franju Tuđmana, podrazumijevao ravnopravnost Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH.

Hrvati su dobrovoljno unijeli svoj ustavnopravni entitet (HR-HB) u novu, zajedničku Federaciju BiH, pod čvrstim uvjetom da ona bude ravnopravna ustavna zajednica dvaju konstitutivnih naroda (Hrvata i Bošnjaka) s paritetnim modelom upravljanja“, navodi se u pismu.

Potpisnici inicijative za uspostavu hrvatske izborne jedinice upozoravaju kako je taj sporazum kasnije narušen djelovanjem međunarodnih predstavnika i izmjenama ustavno-izbornog sustava u BiH "u pravcu stvaranja bošnjačke državice na štetu Hrvata".

Upozoravaju da se time sustavno omogućilo bošnjačko političko preglasavanje Hrvata u Federaciji BiH, osobito u izboru članova Predsjedništva BiH i u Domu naroda.

„Vrijeme u kojem nam brojniji narod bira naše političke predstavnike je završilo“, poručuju, dodajući da je uspostava hrvatske izborne jedinice „nužan korak za vraćanje ustavne ravnopravnosti i legitimnog političkog predstavljanja“.

U četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biran je Željko Komšić, a slična praksa je i u hrvatskome klubu gprnjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Potpisnici inicijative navode i kako Republika Hrvatska, kao potpisnica međunarodnih sporazuma u Washingtonu i Daytonu ima posebnu odgovornost prema ustavnom poretku BiH.

„Od Republike Hrvatske očekujemo da, kao potpisnica i jamac međunarodnih sporazuma, reagira na svako odstupanje od izvornog dogovora i podrži politička rješenja koja osiguravaju ravnopravnost konstitutivnih naroda“, stoji u pismu.

U poruci bošnjačkim političkim predstavnicima ističu da se praksa političkog preglasavanja Hrvata u Federaciji BiH ne može nastaviti. Dodali su da je uspostava hrvatske izborne jedinice nužan uvjet za ravnopravnost konstitutivnih naroda, "dok bi u suprotnom nastavak prakse preglasavanja vodio na stanje prije potpisivanja Washingtonskog sporazuma".

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