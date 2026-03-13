dalekometna potpora

Amerikanci dignuli B-2 bombardere: Polijeću kako bi izvršili misiju u Iranu

V. B.

13.03.2026 u 20:37

B-2
B-2 Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
Bionic
Reading

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je službene snimke polijetanja strateških ‘stealth‘ bombardera B-2 iz zračne baze u Missouriju

Kako stoji u obajvi na mreži X 'B-2 bombarderi polijeću kako bi izvršili misiju u sklopu operacije Epic Fury, pružajući dalekometnu vatrenu potporu s ciljem ne samo uklanjanja prijetnje koju danas predstavlja iranski režim, nego i onemogućavanja njegove sposobnosti da tu prijetnju ponovno izgradi u budućnosti.’

Bombarderi B-2 mogu nositi precizno navođene bombe GBU-57 poznatije kao ‘razarači bunkera. To su ‘ubojni probojnici‘ sposobni uništavati ojačana podzemna postrojenja, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja.

Bombarder ima raspon krila od čak 52 metra, dužinu od 21 metra i visinu od 5 metara. Maksimalna nosivost iznosi više od 18 tona, a dolet bez dopunjavanja gorivom je oko 11.000 kilometara, što B-2 omogućuje globalni domet iz matične baze.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti