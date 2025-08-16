Ovo su bombarder i lovci koji su nadlijetali mjesto susreta Trumpa i Putina

Kad je u petak na pisti vojne baze Elmendorf-Richardson pokraj Anchoragea američki predsjednik Donald Trump dočekao ruskog predsjednika Vladimira Putina, iznad njih je preletio nuklearni bombarder B-2 'Spirit' u pratnji četiri borbena aviona F-35. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha

Putin je na trenutak podigao pogled, pratio let aviona i dobacio komentar Trumpu, no cijeli prizor bio je pažljivo režiran znak - simbol moći, ali i poruka o američkoj vojnoj nadmoći, upućena u trenutku kada su dvojica lidera ušla u razgovore o globalnoj sigurnosti i ratu u Ukrajini. Taj povijesni susret – prvi od Trumpova povratka u Bijelu kuću ranije ove godine i prvi njihov susret uživo od 2019. godine – održao se na strateški odabranoj lokaciji; vojna baza u Aljasci bliža je Rusiji nego Washingtonu, a opet duboko na američkom tlu. Podsjetimo, SAD je za 7,2 milijuna dolara kupio Aljasku od Ruskog Carstva prije 158 godina. >>Više pročitajte OVDJE<<

The clearest footage showing a B-2 bomber flying over Trump and Putin.pic.twitter.com/YS6eJtHFhk — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Prizor nije prošao nezapaženo. Promatrači u Anchorageu i korisnici društvenih mreža nazvali su prelet 'ludim demonstriranjem moći', podsjetivši da je isti tip bombardera prije samo dva mjeseca sudjelovao u američko-izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja. B-2 Spirit, remek-djelo Northrop Grummana, jedan je od najsuvremenijih zrakoplova u povijesti, sposoban probiti najjače sustave protuzračne obrane, djelovati bilo gdje u svijetu bez dopune goriva te nositi konvencionalno i nuklearno oružje. U uporabi ih je ostalo manje od 20, što svako pojavljivanje čini pomno planiranim signalom. F-35 Lightning II predstavlja novu generaciju borbenih zrakoplova. Za razliku od B-2, čija je primarna uloga strateško bombardiranje, F-35 je višenamjenski lovac dizajniran da dominira u zraku, obavlja izviđačke misije i precizno udara ciljeve na zemlji.

Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia







