Američki pilot zabrinuo obavještajne krugove: Iranski dronovi letjeli su u roju u obliku meduze

Kako navodi CNN , izvještaj je izazvao burnu raspravu unutar američke obavještajne zajednice jer, ako se pokaže točnim, ukazuje na alarmantan napreda u sposobnostima iranskih dronova.

U svom izvještaju koji je pilot oborenog F-15 podijelio s obavještajnim dužnosnicima, navodi kako je vidio više iranskih dronova koji su se kretali poput roja, u formaciji koja je nalikovala na meduzu.

Pilot je navodno scenu u zraku opisao kao 'minsko polje dronova' i 'više međusobno povezanih dronova koji se kreću kao jedan'.

Prema CNN-ovim izvorima, iako točan uzrok obaranja F-15 još uvijek nije službeno poznat, početna izvješća ukazuju na to da su upravo dronovi mogli igrati određenu ulogu. No, u obavještajnim krugovima ne mogu se složiti kako protumačiti ono što je pilot F-15 opisao. Upitno je i je li zaista vidio to što je opisao.

Kako CNN navodi, pilot je u padu zrakoplova zaradio potres mozga, a prema neimenovanim izvorima, to mu je drugo katapultiranje iz zrakoplova tijekom sukoba s Iranom. Prvi put je njegov zrakoplov pogođen u prijateljskoj vatri na samom početku sukoba.

Tehnološka pomoć iz Kine i Rusije

Ako se pokaže da je pilot zaista vidio iranske dronove, to bi značilo da je Iran dobio veliku tehnološku pomoć iz Kine i Rusije, što bi bilo u skladu s nekim obavještajnim izvještajima. A to bi ujedno bio i novi razlog za zabrinutost američke strane.

Naime, takvo grupiranje dronova, omogućava ubojitije napade od onih kakve je Iran do sad pokazao u sukobu s SAD-om. A to bi moglo izazvati dodatnu zabrinutost u američkoj obavještajnoj zajednici pogotovo u svjetlu započinjanja pregovora o konačnom mirovnom sporazumu koji bi trebao biti dogovoren u sljedećih 60 dana.