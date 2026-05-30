Šok za SAD: Američki F-15 iznad Irana srušen je kineskim projektilom ispaljenim s ramena?

Američki borbeni zrakoplov F-15E Strike Eagle koji je prošlog mjeseca srušen iznad jugozapadnog Irana najvjerojatnije je pogođen kineskim prijenosnim protuzračnim projektilom, objavio je NBC News pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Riječ je o incidentu koji je izazvao veliku zabrinutost u Washingtonu jer je to prvi put nakon više desetljeća da je američki borbeni avion oboren neprijateljskom vatrom. Prema navodima NBC-ja, američke vlasti još istražuju okolnosti rušenja zrakoplova, no sumnja se da je korišten kineski „manpads” — prijenosni raketni sustav zemlja-zrak koji se ispaljuje s ramena i koristi za rušenje niskoletećih letjelica. Predsjednik Donald Trump ranije je potvrdio da je avion pogođen upravo takvim projektilom.

Posada F-15 uspješno se katapultirala iznad Irana. Pilot je spašen unutar sedam sati, dok je časniku zaduženom za sustave naoružanja trebalo gotovo dva dana da bude pronađen i evakuiran iz planinskog područja Zagrosa, objavio je Pentagon. NBC također tvrdi da je Kina možda Iranu dostavila i napredni radar za rano otkrivanje stealth letjelica, što dodatno pojačava zabrinutost američkih obavještajnih službi zbog moguće kineske vojne pomoći Teheranu tijekom sukoba. Američki dužnosnici zasad nisu potvrdili kada je navodna vojna oprema stigla u Iran niti je li korištena tijekom posljednjih napada, no cijeli slučaj dodatno komplicira odnose Washingtona i Pekinga u trenutku kada SAD pokušava diplomatski zaustaviti sukob s Iranom.