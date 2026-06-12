Alarm u Bruxellesu: NATO mijenja pravila igre zbog sve češćih upada dronova

Savez se posljednjih mjeseci suočava s povećanim brojem incidenata u zračnom prostoru, uključujući ulaske dronova u Poljsku i Rumunjsku, povrede zračnog prostora Estonije te sumnjive letove iznad Latvije. Ti su događaji, prema navodima, izazvali štetu, ozljede i političke napetosti u državama na istočnom krilu NATO-a.

Prema diplomatskim izvorima, članice NATO-a mogle bi već na summitu 7. i 8. srpnja u Ankari odobriti izmjene koje bi zapovjedniku, američkom generalu Alexusu Grynkewichu , dale veću slobodu u upravljanju protuzračnim snagama, javlja Politico .

GRADI SE NA SVE STRANE

Prema prijedlogu, zapovjednik bi dobio veću fleksibilnost u premještanju vojnih resursa i određivanju razina pripravnosti bez potrebe za prethodnim odobrenjem svih članica. Time bi se, kako se navodi, smanjile postojeće administrativne prepreke koje usporavaju reakcije na zračne prijetnje.

Plan uključuje i integraciju NATO-ovih sustava proturaketne obrane u misije zračne patrole borbenih zrakoplova, čime bi se dodatno ojačale sposobnosti zaštite zračnog prostora.

Dio članica već dulje upozorava da nacionalna ograničenja stvaraju neujednačen sustav pravila unutar Saveza, što otežava brzu i koordiniranu reakciju na incidente poput prodora dronova.

Rasprave o ublažavanju tih ograničenja traju od listopada, a dodatni poticaj dao je i niz incidenata s projektilima i dronovima u regiji, što je ubrzalo razgovore o zajedničkom pristupu obrani zračnog prostora NATO-a.