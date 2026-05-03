Američki državni tajnik Rubio posjetit će Vatikan i Italiju

Izvješća listova La Repubblica i Corriere della Sera nisu navela hoće li se Rubio, inače katolik, osobno sastati s Papom, ali su navela kako se očekuje njegov susret s kardinalom Pietrom Parolinom, glavnim diplomatskim dužnosnikom Vatikana.

Rubio se posljednji put sastao s papom Lavom, prvim američkim papom, u svibnju 2025. godine, zajedno s potpredsjednikom J.D. Vanceom.

Dvojica američkih dužnosnika nazočila su nastupnoj misi novog Pape na Trgu svetog Petra, a idućeg su dana imali privatan sastanak s njime.

Papa Lav, koji je u prvim mjesecima svog pontifikata zadržao relativno povučen profil na globalnoj sceni, istupio je posljednjih tjedana kao otvoren kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana te je oštro kritizirao oštru useljeničku politiku Trumpove administracije.

Trump je u travnju nekoliko puta kritizirao Lava na društvenim mrežama, ocijenivši ga jednom prilikom „užasnim”.

Američki State Department, tiskovni ured Vatikana i glasnogovornik talijanske vlade nisu odmah odgovorili na upite o ovim izvješćima.

Rubio bi se također trebao sastati s talijanskim ministrima vanjskih poslova i obrane, izvijestili su listovi, dodajući kako putovanje ima za cilj ublažavanje napetosti između dviju zemalja nakon Trumpovih oštrih kritika talijanske premijerke Giorgie Meloni — jedne od njegovih najbližih europskih saveznica — prošlog mjeseca.

Raspored još nije konačan, izvijestio je Corriere, a sastanak s Meloni nije isključen, dodala je La Repubblica.

Putovanje dolazi nekoliko dana nakon što je Pentagon u petak najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, svoje najveće europske baze, u trenutku kada su razdor oko rata u Iranu i napetosti oko carina dodatno opteretili odnose između SAD-a i Europe.

Italija je među europskim zemljama s najvećim brojem američkih vojnika, njih gotovo 13.000, prema podacima s kraja 2025. godine, raspoređenih u šest baza.