Američki državni tajnik Rubio posjetit će Vatikan i Italiju

Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će idući tjedan Vatikan i Italiju, izvijestila su u nedjelju dva talijanska lista, nekoliko tjedana nakon što je predsjednik Donald Trump izazvao kritike kršćana diljem političkog spektra napadom na papu Lava na društvenim mrežama
Izvješća listova La Repubblica i Corriere della Sera nisu navela hoće li se Rubio, inače katolik, osobno sastati s Papom, ali su navela kako se očekuje njegov susret s kardinalom Pietrom Parolinom, glavnim diplomatskim dužnosnikom Vatikana.
Rubio se posljednji put sastao s papom Lavom, prvim američkim papom, u svibnju 2025. godine, zajedno s potpredsjednikom J.D. Vanceom.
Dvojica američkih dužnosnika nazočila su nastupnoj misi novog Pape na Trgu svetog Petra, a idućeg su dana imali privatan sastanak s njime.
Papa Lav, koji je u prvim mjesecima svog pontifikata zadržao relativno povučen profil na globalnoj sceni, istupio je posljednjih tjedana kao otvoren kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana te je oštro kritizirao oštru useljeničku politiku Trumpove administracije.
Trump je u travnju nekoliko puta kritizirao Lava na društvenim mrežama, ocijenivši ga jednom prilikom „užasnim”.
Američki State Department, tiskovni ured Vatikana i glasnogovornik talijanske vlade nisu odmah odgovorili na upite o ovim izvješćima.
Rubio bi se također trebao sastati s talijanskim ministrima vanjskih poslova i obrane, izvijestili su listovi, dodajući kako putovanje ima za cilj ublažavanje napetosti između dviju zemalja nakon Trumpovih oštrih kritika talijanske premijerke Giorgie Meloni — jedne od njegovih najbližih europskih saveznica — prošlog mjeseca.
Raspored još nije konačan, izvijestio je Corriere, a sastanak s Meloni nije isključen, dodala je La Repubblica.
Putovanje dolazi nekoliko dana nakon što je Pentagon u petak najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, svoje najveće europske baze, u trenutku kada su razdor oko rata u Iranu i napetosti oko carina dodatno opteretili odnose između SAD-a i Europe.
Italija je među europskim zemljama s najvećim brojem američkih vojnika, njih gotovo 13.000, prema podacima s kraja 2025. godine, raspoređenih u šest baza.