'A di ćeš ovo danas vidit?' - razgovarali smo s legendarnim splitskim fotografom. On ne upada u zamku nostalgije, ali vi sigurno hoćete

Prekrasan, ali zapušten trg ispred splitskog Hrvatskog narodnog kazališta živnuo je, barem za adventsko vrijeme. Tko će u Splitu, ako neće Feđa

Legendarni fotoreporter Feđa Klarić, punim imenom Fjodor, proizvodi izložbe po istom principu kao i fotografije - iz rukava, brzo i gotovo refleksno. Nanizao ih je desetke, što samostalnih, što skupnih, a samo u 2019. godini ovo mu je treća. I svaka se odvija po istom obrascu: čim se pojave prvi posjetitelji, odmah krenu kuckati po staklu i prepoznavati sebe, pokojnu mater, susjeda ili prijatelja. U ovom slučaju riječ je o prizorima i licima s gradskih ulica iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Sa samim Feđom ne treba se puno dogovarati za razgovor: em nije kompliciran, em je Split ionako njegov dnevni boravak. Formalni dom mu je tu, na korak do Marmontove ulice, pa nema dana da ga nećete sresti na tom potezu od kazališta preko Rive do Peristila, a koji put protegne noge i do Slobodne. Vespica je uvijek u pričuvi, za hitne intervencije, a fotoaparat vječito oko vrata. Slikat će vas a da toga niste svjesni, a i kada ugledate objektiv, sve se to odvija nekako ležerno i nehajno, spontano. On kao pravi novinar bilježi momente i prava ljepota njegovih fotografija između ostalog upravo je u njihovoj nesavršenosti. Životnosti.