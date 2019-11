Drčan, bučan, s 50 godina na leđima, siječe valove i glumi hitnu pomoć: Ovo je priča o trajektu koji živi drugu mladost

Pored svih prognostičara i sinoptičara, pored profesionalnih i amaterskih meteorologa, pored pustih aplikacija i automatskih notifikacija, postoji u Dalmaciji još pouzdaniji način za određivanje stvarnih vremenskih prilika ili neprilika. I vrlo je jednostavan: Ako na radiju čuješ vijest da katamarani nisu isplovili iz Splita prema otocima, znači da je zapuhalo mrvicu bure ili juga, kako to obično biva kad prođe ljeto. Tim mimozama svaki vrag smeta i čini se zapravo da mogu ploviti samo u laboratorijskim uvjetima

Objava da je većina trajektnog prometa prema otocima u prekidu jednaka je onoj da na moru vlada ozbiljno nevrijeme, no kad Splićani i boduli čuju da ni Lastovo nije isplovilo - e, to znači da je vanka baš gadno. Svaki katamaran, brod, trajekt ili barka na Jadranu može otvoriti bolovanje ili štrajkati, ali Lastovo ne može i ne smije.

Lastovo će početkom prosinca proslaviti okrugli rođendan i premda to neće biti velika fešta - dapače, ljudi će se okupiti samo za prigodnu milenijsku fotografiju Šime Strikomana i potom razići u miru - radi se o događaju bez presedana. Velike godine trajektima baš i nisu kompliment ili preporuka, niti povod za proslavu, a ovaj ih je, eto, natukao točno pedeset. Pola stoljeća.

'Naš Car uskoro obilježava svojih 50 godina i zaslužuje da ga ovjekovječimo onako kako to priliči. Trebalo bi oko 300 ljudi za tu prigodu pa ovim putem pozivam sve koji su doista spremni sudjelovati da ostave samo komentar 'DA', tako da okvirno vidimo gdje smo i čime raspolažemo', stoji u inicijalnom pozivu na Facebooku, kojemu su se, jasno, promptno odazvale stotine ljudi. Nema duše na otocima kojoj Lastovo na ovaj ili onaj način nije utjecalo na život ili makar na godišnji odmor, pa će se ukazati u splitskoj luci na onom platou pokraj veza broj 25, na kojem starac obično drijema kad nije u pogonu. Točno u podne i na svetog Nikolu, naravno, dakle 6. prosinca.

Car Jadrana. S velikim 'C'

'Prije petnaestak godina bio sam s ekipom koja je hvatala munje i oluje, pa sam ga snimio kako na olujnom jugu lomi valove i probija se tamo prema Visu. Bio sam fasciniran tim prizorom, a još više kada me kapetan kasnije pozvao da razgledam brod izbliza, sa zapovjednog mosta', prepričava nam Splićanin Damir Jerkov. On na Facebooku uređuje stranicu posvećenu putničkim brodovima na Jadranu, ali i jednu posebnu, posvećenu samo Lastovu - jer taj brod zaista jest, kako smo već napisali, Car Jadrana. S velikim 'C'.