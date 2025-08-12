IDE KAZNENA PRIJAVA

Policija otkrila uzrok požara iznad Solina, a ima i sumnjivca

I.Ba./Hina

12.08.2025 u 20:33

Požar kod Rupotina, ilustracija
Požar kod Rupotina, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Splitska policija je izvijestila kako se osnovano sumnje da je požar u Rupotinama, iznad Solina, u utorak iz nehaja izazvao muškarac rezanjem metalnih cijevi, što je izazvalo iskrenje i zapaljenje niskog raslinja, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava

Na području naselja Rupotina iznad Solina požar je planuo danas popodne, zaprijetio je i kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen je, izvijestili su ranije danas iz DVD-a Solin. Na terenu je bilo 30 vatrogasca koji su s 11 vozila najprije spriječili vatrenu stihiju da zahvati kuće, a potom je požar lokaliziran, rekao je Hini Josip Grgić, zapovjednik DVD-a Solin.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac nehajno izazvao požar rezanjem metalnih cijevi brusilicom, uslijed čega je došlo do zapaljenja trave i niskog raslinja," priopćeno je večeras iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog 'dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRBAS I BAČKA PALANKA

VRBAS I BAČKA PALANKA

Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem
MOBY DREA

MOBY DREA

Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura
NA PARKIRALIŠTU

NA PARKIRALIŠTU

Masovna tučnjava na ulazu u Medulin, sudjelovala i djeca, policija blokirala područje

najpopularnije

Još vijesti