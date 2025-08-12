Policija otkrila uzrok požara iznad Solina, a ima i sumnjivca

Na području naselja Rupotina iznad Solina požar je planuo danas popodne, zaprijetio je i kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen je, izvijestili su ranije danas iz DVD-a Solin. Na terenu je bilo 30 vatrogasca koji su s 11 vozila najprije spriječili vatrenu stihiju da zahvati kuće, a potom je požar lokaliziran, rekao je Hini Josip Grgić, zapovjednik DVD-a Solin.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac nehajno izazvao požar rezanjem metalnih cijevi brusilicom, uslijed čega je došlo do zapaljenja trave i niskog raslinja," priopćeno je večeras iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog 'dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja'.