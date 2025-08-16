HAK upozorio na kolone i zastoje: Evo gdje je najveća gužva

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Ovakva je situacija: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru juga, a na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.

Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) kolona iz smjera Buzina prema naplati Lučko duga je oko tri kilometra.

Na A4 Goričan-Zagreb kolona ispred naplate Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.

Na državnoj cesti DC1, zbog radova, kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas do 14 sati. HAK vozače upozorava da je na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić uočen pas, te se vozi uz ograničenje brzine. vezane vijesti GUŽVE NA CESTAMA Već se stvaraju kilometarske kolone kod Lučkog: Usporeno se vozi sve do Bosiljeva

STANJE U PROMETU Gužve na cestama uoči Velike Gospe, HAK izdao preporuke vozačima

zatvorena dionica Totalni kaos na A3: Zbog nesreća se stvorile kolone, u smjeru Bregane čak 9 kilometara