HAK upozorio na kolone i zastoje: Evo gdje je najveća gužva

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)
Ovakva je situacija:
- Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru juga, a na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.
- Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.
- Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) kolona iz smjera Buzina prema naplati Lučko duga je oko tri kilometra.
- Na A4 Goričan-Zagreb kolona ispred naplate Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.
- Na državnoj cesti DC1, zbog radova, kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.
- Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas do 14 sati.
HAK vozače upozorava da je na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić uočen pas, te se vozi uz ograničenje brzine.