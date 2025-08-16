STANJE NA CESTAMA

HAK upozorio na kolone i zastoje: Evo gdje je najveća gužva

M.Č./Hina

16.08.2025 u 08:35

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
Bionic
Reading

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Ovakva je situacija:

  • Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru juga, a na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.
  • Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.
  • Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) kolona iz smjera Buzina prema naplati Lučko duga je oko tri kilometra.
  • Na A4 Goričan-Zagreb kolona ispred naplate Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.
  • Na državnoj cesti DC1, zbog radova, kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.
  • Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas do 14 sati.

HAK vozače upozorava da je na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić uočen pas, te se vozi uz ograničenje brzine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS U ZEMLJI

KAOS U ZEMLJI

'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije
POSLJEDICE NEVREMENA

POSLJEDICE NEVREMENA

Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka
IZ OVALNOG UREDA

IZ OVALNOG UREDA

Trump poslao oštru poruku: Putin bi osvojio cijelu Ukrajinu, ali neće se zezati sa mnom

najpopularnije

Još vijesti