Nakon preseljenja ribarnice, problemi: Brod koji lovi 17 vrsta ribe mora ponudu složiti na štand gdje stanu četiri kašete!

Drugog dana nakon što su Državni inspektorat i Veterinarska inspekcija zabranili prodaju ribe na otvorenom i zatvorili vanjski dio splitske Peškarije, jedan od prepoznatljivih gradskih toponima djeluje otužno. Unutra, u zatvorenom dijelu izgrađenom daleke 1890. godine, znatno je življe

'Međutim, oni kao koncesionari to nisu napravili i sada je po Zakonu o veterini zabranjena prodaja. Minimalni tehnički uvjeti su ono što smo tražili još prije tri godine, a to je donošenje ledomata na vanjski prostor ribarnice, da se na štandovima mora nalaziti led, da riba mora biti u hlađenom prostoru. Udruženje obrtnika željelo je financirati jedan od velikih ledomata, međutim to se nije uspjelo realizirati. Na prostoru unutar ribarnice ledomat je iznajmljen jednoj privatnoj tvrtki, on je mali i ne može pokriti zahtjeve ribara', izjavio je Šunjić za Radio Split.