Znate li za teoriju o 'šest stupnjeva razdvojenosti'? Znanstvenici su je službeno dokazali

Čak i u svijetu u kojem živi osam milijardi ljudi, čini se, svi smo nekako, preko nekoga, povezani.

Koncept je osmislio prije gotovo 100 godina (1929. godine) Frigyes Karinthy u svojoj kratkoj priči u kojoj grupa ljudi sudjeluje u igri kojom se žele povezati s bilo kojom osobom na svijetu kroz lanac od pet pojedinaca. Tijekom godina brojni su znanstvenici dokazivali ovu teoriju, a njome su se pozabavili i matematičari.

Za one koji ne znaju, teorija o 'šest stupnjeva razdvojenosti' kaže da su bilo koje dvije osobe na Zemlji udaljene jedna od druge kroz lanac od ne više od pet poznanika (odnosno kroz šest rukovanja).

Istraživači su sad uspjeli dokazati da je ovaj obrazac neizbježan rezultat načina na koji ljudi grade odnose. Studija, objavljena u časopisu Physical Review X, okupila je istraživače iz Izraela, Španjolske, Italije, Rusije, Slovenije i Čilea te dala objašnjenje zašto se to događa.

Kako navode u studiji, pojedinci u bilo kojoj društvenoj mreži teže poboljšanju svog položaja stvaranjem pravih veza u pravom trenutku kako bi se smjestili na pravim pozicijama u toj mreži. Primjerice, povezanost s ljudima koji povezuju različite grupe može povećati pristup informacijama i utjecaju.

No takve veze imaju svoju cijenu jer održavanje prijateljstava zahtijeva vrijeme i trud. Stoga ljudi stalno prilagođavaju svoje društvene veze stvarajući nove i zapostavljajući stare. Takvo balansiranje zapravo oblikuje strukturu cijele mreže.

Istraživači su primijetili da se ovaj proces na kraju stabilizira u zanimljiv obrazac: svaka osoba dostiže poziciju koja uravnotežuje njezinu želju za utjecajem s ograničenjima održavanja odnosa. Kad su to modelirali u matematički izračun, rezultat je bila mreža u kojoj je prosječna udaljenost između pojedinaca iznosila – šest koraka.

'Otkrili smo nevjerojatan rezultat. Proces uvijek završava društvenim putevima usredotočenim oko broja šest, što je prilično iznenađujuće. Moramo shvatiti da svaka osoba u mreži djeluje neovisno, bez ikakvog znanja ili namjere o njoj kao cjelini. Ipak, ovaj proces oblikuje strukturu cijele mreže, što dovodi do fenomena malog svijeta i obrasca udaljenosti od šest stupnjeva', naglasio je jedan od glavnih autora studije, prof. Baruch Barzel.

Znanstvenici ističu da povezanost između dvije osobe igra središnju ulogu u funkcioniranju mreža jer omogućuje brzo širenje informacija, trendova i ideja. 'Ova suradnja odličan je primjer toga kako šest stupnjeva može ići u našu korist. Kako bi se inače okupio tim iz šest zemalja diljem svijeta? Ovo je zaista šest stupnjeva u akciji', istaknuo je prof. Barzel.