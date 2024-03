Znate li za ovu manje poznatu, ali korisnu značajku Google Mapsa?

Popise možete koristiti sami ili ih podijeliti s drugima. Ovdje ćemo se osloniti na izdanje Google Mapsa za web, ali iste mogućnosti nude i izdanja za operativne sustave Android i iOS.

Pokretanje popisa

Da biste započeli popis, odaberite mjesto za koje biste željeli biti na popisu. Kliknete li ga na karti, bit će označeno pribadačom, a s lijeve strane iskočit će info ploča.

Kliknite dugme Save i vaš prvi unos na popis je spremljen.

Vidjet ćete kako su Mapsi već izradili neke popise za vas, sa Starred places kao zadanom postavkom. Tu su i Favorites, Want to go te Travel plans.

Ako vam se ne sviđa nijedan od tih prijedloga, možete započeti s izradom vlastitog popisa klikom na New list. Trebat ćete novom popisu dati naziv, kliknuti Create i to je to.

Novi popis bi se trebao pojaviti na ploči krajnje lijevo. Za dodavanje više mjesta na isti popis, kliknite negdje drugdje na karti, zatim Save i odaberite novi popis.

Dok nastavljate dodavati mjesta, primijetit ćete kako su mjesta koja ste uvrstili označena na karti, što olakšava njihovo pronalaženje kada smanjite prikaz.

Svi prilagođeni popisi prikazani su s plavim i bijelim kružićima kao oznakama. Ne možete stvoriti vlastite prilagođene oznake, poput žutih zvjezdica koje se koriste za popis mjesta sa zvjezdicom.

Također možete dodati mjesta na popis odabirom Saved u navigaciji s lijeve strane. Kliknite Lists, zatim jedan od vaših popisa, zatim tri točke (desno) i Edit list.

Za početak, možete dodati opis popisa od 400 znakova ako mislite da treba dodatno objašnjenje (što je zgodno ako ga dijelite s nekim drugim).