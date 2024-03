Želite povezati Appleove bežične slušalice s PC-jem? Pokazat ćemo vam kako

Možete ih, dakle, povezati i s računalom koje koristi operativni sustav Windows. Evo uputa kako to učiniti.

Kako povezati slušalice AirPods s računalom na kojem su Windowsi?

Stavite slušalice AirPods ili AirPods Pro u njihovu kutiju za punjenje.

Pritisnite tipke Windows i I zajedno kako biste otvorili aplikaciju Settings.

U sustavu Windows 10 kliknite Devices.

U sustavu Windows 11 odaberite Bluetooth & devices na bočnoj traci. Pritisnite dugme plus (+) na desnoj strani za dodavanje novog uređaja pomoću Bluetootha.

Pojavit će se skočni prozor. Odaberite Bluetooth.

Otvorite kućište sa služalicama AirPods, pa i pritisnite i zadržite pritisak na tipci za postavljanje dok indikator statusa ne počne bljeskati bijelo. Na AirPods Maxu umjesto toga držite pritisnutu tipku Noise Control.

Odaberite slušalice s popisa dostupnih uređaja. Kliknite Done. To bi trebalo biti to. Možete ih koristiti za slušanje glazbe odmah.

Korištenje slušalica AirPods ili AirPods Pro u Windowsima

Ponekad možda nećete čuti zvuk u slušalicama AirPods nakon što ih povežete s računalom s Windowsima. To se događa kada Windows koristi drugi izlazni uređaj za reprodukciju zvuka.

Kako biste to promijenili, kliknite sličicu za reguliranje glasnoće zvuka u traci sustava, odaberite trenutni izlazni uređaj, a zatim s popisa odaberite slušalice AirPods ili AirPods Pro.

Isto možete učiniti koristeći ploču brzih postavki u sustavu Windows 11. Kliknite sličicu za regulaciju glasnoće na traci sustava i odaberite dugme za izlaz zvuka u donjem desnom kutu brzih postavki. Zatim odaberite AirPods s popisa izlaznih uređaja.