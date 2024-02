Googleov Chrome može vam pomoći u pisanju e-pošte, pogledajte kako

Kako biste ga pokrenuli, počnite pisati poruku. Nakon što napišete nekoliko riječi, odaberite opciju Help Me Write . U Googleu tvrde kako bi vam ova značajka trebala pomoći u stvaranju dužih i pravilno formatiranih poruka.

Ako se ne aktivira, moguće je kako još nije dostupna za vaš preglednik ili vaš Chrome nije ažuriran na najnovije izdanje. To možete provjeriti tako što ćete kliknuti sličicu s tri okomite točkice na vrhu preglednika, odabrati Help i zatim About Google Chrome. Trebao bi se pojaviti popis dostupnih nadogradnji, pa ih instalirajte.

Chrome 122 također će omogućiti značajku Read Aloud svima na uređajima s operativnim sustavom Android. Ova značajka će pročitati bilo koji tekst na zaslonu koji ste odabrali, što bi trebalo dobro doći slabovidnim korisnicima.

Također će ponuditi ponešto bolju izvedbu zahvaljujući promjenama u Safe Browsing, značajci koja bi trebala ukazati na opasne web stranice prije nego ih posjetite. Obavijest će i dalje stizati, ali neće usporavati učitavanje web stranice.