Znate li kako možete upravljati iPadom putem Maca? Pokazat ćemo vam

Postavljanje iPada za Universal Control

Universal Control je značajka dostupna svim uređajima s operativnim sustavom MacOS (izdanje 12.3 Monterey) i svim iPadima s iPadOS-om 15.4 i novijim.

Podržava je svaki MacBook Pro predstavljen nakon 2016. i MacBook Air nakon 2018. godine. Podrška je ugrađena i u većinu novih Macova u posljednjih pet godina.

S druge strane, podržavaju je svi modeli iPad Pro, kao i svaki iPad od šeste generacije i noviji te iPad Air treće generacije i noviji.

Oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Apple ID i morate koristiti dvostupanjsku provjeru. Također ćete morati uključiti Bluetooth, WiFi i Handoff na iPadu.

Za uključivanje Handoffa otvorite redom Settings, General, Airplay & Handoff i zatim Handoff.

Kako biste uključili Universal Control na iPadu, otvorite Settings, pa General, AirPlay & Handoff i uključite Cursor and Keyboard.

Na Macu otvorite System Settings, Displays i Advanced, pa uključite Allow your pointer and keyboard to move between any nearby Mac or iPad.

Kako koristiti Universal Control s više uređaja

Nakon što ste aktivirali značajku, gurnite kursor miša prema lijevom ili desnom rubu zaslona, ovisno o tome gdje je iPad smješten. Mac će automatski detektirati njegovu lokaciju.