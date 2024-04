Tražite stolac za gejming i kućni ured? Izabrali smo pet najboljih

Najbolji visokobudžetni stolac: Herman Miller x Logitech G Embody

Nisu toliko promjene ono što Embody ističe kao jedan od najboljih gejming stolaca, već ono što je ostalo isto, a to je isprobani dizajn. Nevjerojatno je udoban tijekom dugotrajnog korištenja , a podržava aktivno i zdravo držanje.

Model za igrače, tim rečeno, nije potpuni odmak od starog Embodyja, dolazi u crnoj i plavoj boji, a tu je i mali prekidač marke Logitech G na stražnjoj strani te logo Logitech G preko gornje trake naslona. Suradnja s Logitechom ne donosi puno, no čini da proizvod izgleda otmjeno.

Dodamo li tome dvanaestogodišnju garanciju , sve zvuči više nego dobro sve dok ne pogledamo cijenu koja je, blago rečeno, paprena: 1600 eura nije nešto što si većina kupaca može priuštiti, no kako se radi o skupom stolcu koji je jako dobar, naša odluka o njegovom uvrštavanju na listu najboljih i dalje stoji.

Najbolji stolac pristupačne cijene: Ikea Markus

No i dalje se radi o jednom od najudobnijih uredskih/gejmerskih modela koje smo imali priliku isprobati. Ako niste baš na 'ti' s novcem ili niste spremni dati velik iznos za stolac, svesrdno preporučujemo da bacite pogled na ovaj proizvod Ikee.

Riječ je o nepretencioznom proizvodu za igranje i posao, s naglaskom na funkcionalnost i minimalizam . Drugim riječima, ovaj će stolac lijepo izgledati u sobi, no ne očekujte razinu podesivosti i udobnosti kakvu dosežu neki skuplji modeli. Stolac, konkretno, u usporedbi s ostalim kandidatima nije baš najveća sreća po pitanju lumbalne potpore , tako da ćete za zdravlje leđa morati kupiti jastuke.

Vjerojatno najpoznatiji uredski stolac Herman Millera prije svega je konstruiran za posao, no iz prve ruke možemo potvrditi da je itekako dobar i za gejming. Riječ je o vrhunski dizajniranom modelu koji zahvaljujući trima dostupnim veličinama, modularnim naslonjačima i lumbalnoj podršci ide sve do samog vrha udobnosti i luksuza. Da, i dalje valja naglasiti da je riječ o apsurdno skupom komadu uredskog namještaja (2236 eura), no kao što smo i sami sebi govorili kad smo ga kupovali prije nekoliko godina (i kad mu je cijena, na veliku žalost, bila puno niža), na zdravlju se ne štedi.

Poanta je u tome što se, unatoč popularnosti, radi o vrlo specifičnom stolcu koji se isplati isprobati prije kupnje. Unatoč tri različita modusa sjedenja, on podesivom lumbalnom potporom diktira način na koji se sjedi na njemu. S druge strane, zbog prozračne sjedalice i naslona pruža vrlo ugodno iskustvo uz tri mogućnosti naslanjanja (dvije prema nazad, jedna prema naprijed).