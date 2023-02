Znate li kako izbrisati poruke iz WhatsAppa, Telegrama i Vibera za sve sudionike razgovora? Pokušajte ovo

Moderne aplikacije za razmjenu poruka nude nekoliko načina brisanja poruka, a ako želite da slučajno napisana ili krivo poslana poruka nestane i 'na drugoj strani', morat ćete birati posebnu opciju

Koliko ste se puta našli u neugodnoj situaciji gdje ste nekome poslali poruku namjenjenu nekom drugom? Velik broj modernih aplikacija za dopisivanje pruža opciju brisanja poruka u na vašem uređaju, a u određenim okolnostima tu je i mogućnost brisanja za sve sudionike određenog razgovora. Pokazat ćemo vam kako izbrisati poruku za sve sudionike prepiske u WhatsAppu, Viberu, Telegramu i Messengeru.

Prije nego što se bacite na cenzuriranje razgovora, vodite računa da za sve sudionike razgovora možete 'obostrano' brisati samo poruke koje ste poslali vi te da u velikom broju slučajeva imate vremenski rok prije nego što poruka postane 'trajna'.

WhatsApp

Da biste izbrisali poruku za sve sudionike razgovora, morat ćete ući u razgovor, dugo pritisnuti na poruku koju želite, po želji dodati još nekoliko njih pritiskom na kvačicu i nakon toga birati opciju za brisanje. Na ekranu ćete nakon toga vidjeti izbornik u kojemu možete birati želite li poruku obrisati samo za sebe ili za sve sudionike razgovora. Vodite računa da opcija brisanja za sve vrijedi samo sat vremena nakon slanja, što znači da, premda imate vremena za brisanje, ono je u slučaju Metine aplikacije ograničeno.

Viber

Viber, kao i WhatsApp, ima opciju za brisanje poruka 'za sve'. Za brisanje poruka svim sudionicima razgovora morate ući u razgovor, dugo pritisnuti na poruku i u dijalogu birati brisanje za sve. Aplikacija, podsjetimo, kao WhatsAppa nudi mogućnost biranja više poruka prije biranja opcije za brisanje. Sve što nakon selektiranja poruka morate napraviti je birati brisanje i izabrati opciju brisanja za sve sudionike razgovora.

Nakon što ste pobrisali poruke, a bojite se da njihov trag još postoji u sigurnosnoj pohrani vaših razgovora, to je moguće isključivo ako je program napravio sigurnosnu kopiju u razdoblju između slanja poruke i brisanja. Kako biste osigurali da tragova poruke nema ni u backupu, možete napraviti novu sigurnosnu kopiju koja će prebrisati staru. U Viberu to radite tako da odete na dodatne opcije i birate Settings > Account > Viber Backup i tamo izaberete želite li pohraniti slike i videe. Nakon toga pritisnite Back Up.