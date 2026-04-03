Znanstvenici su možda otkrili najstarije 'kockice' na svijetu

Novo istraživanje moglo bi promijeniti naše shvaćanje razvoja igara na sreću i igara općenito. Naime, znanstvenici misle da su uspjeli otkriti i identificirati najstarije poznate kockice za igranje, stare više od 12 tisuća godina.

Kako navode u studiji objavljenoj u časopisu American Antiquity, ove 'figurice' vjerojatno su koristili lovci-sakupljači pred kraj posljednjeg ledenog doba na području današnjeg SAD-a. To ih čini tisućama godina starijima od ranije otkrivenih artefakata s istom ulogom.

Ove 'figurice' zapravo su dvostrani objekti s različitim oznakama na svakoj strani, ali je princip isti kao kod kockica - mogle su se bacati kako bi se generirala nasumična binarna opcija u igri na sreću. Poput bacanja novčića.

'Arheološki zapisi pokazuju da su drevne skupine američkih Indijanaca namjerno izrađivale predmete dizajnirane za stvaranje slučajnih ishoda i koristile te ishode u strukturiranim igrama tisućama godina ranije nego što se mislilo', istaknuo je u objavi za medije antropolog i autor nove studije Robert Madden.

U svojoj studiji uspoređivao je različite artefakte za koje se smatralo da su potencijalni igraći elementi kako bi vidio imaju li neke ili sve iste značajke. Značajke su bile: dvostrani predmet napravljen od drveta ili kosti, jasne razlike između strana, ravne ili blago zakrivljene površine, te mogućnost da ih se baca na neku površinu. One koje su imale sve četiri zajedničke značajke smatrane su 'dijagnostičkim' pretpovijesnim kockicama američkih Indijanaca.

Među artefaktima koje je analizirao s 57 različitih arheoloških nalazišta diljem Sjeverne Amerike, Madden je identificirao 565 predmeta koji su ispunjavali sva četiri kriterija za kockice. Najstariji među njima datiraju od prije od 12 tisuća godina, a dolaze iz kulture Folsom. Jedan artefakt koji nije u potpunosti potvrđen kao 'kockica' star je čak 13 tisuća godina.