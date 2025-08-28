Znanstvenici pronašli dokaze: Goleme monolite Stonehengea prenosila goveda

Proučivši zub iz čeljusti krave koja je bila pokopana na toj lokaciji, britanski znanstvenici otkrili su dokaze koji upućuju na to da potječe iz područja sa stijenama iz paleozoika kao i one koje su pronađene u Walesu i postavljene u Stonehengeu.

"To je prvi put da su znanstvenici vidjeli dokaze koji povezuju ostatke stoke iz Stonehegena s Walesom, što daje dodatnu težinu teorijama da su krave bile korištene u transportu golemih stijena", objavio je Britanski geološki institut (BGS).

Čeljust, koja su arheolozi iskopali 1924., "od tada intrigira povjesničare", po BGS-u, koji je zajedno sa Sveučilištom u Cardiffu i Sveučilišnim koledžom u Londonu pokušao otkriti više o njoj.