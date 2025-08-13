Starmer: 'Koalicija voljnih' spremna provesti sigurnosne garancije

U razgovoru s koalicijom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, Starmer je rekao da su planovi „sada spremni”, u „obliku koji se može koristiti ako dođe to tog primirja”.

Starmer je s koalicijom razgovarao dan prije susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.

Britanski premijer rekao je da je u ranijem razgovoru s Trumpom postignut „stvarni napredak” po pitanju sigurnosnih garancija za Ukrajinu koje će osigurati da mir bude trajan.