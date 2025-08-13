podrška ukrajini

Starmer: 'Koalicija voljnih' spremna provesti sigurnosne garancije

13.08.2025

Britanski premijer Keir Starmer u srijedu je rekao da je takozvana 'koalicija voljnih' država spremna provesti vojne planove koje je pripremala kako bi podržala Ukrajinu u slučaju prekida sukoba s Rusijom

U razgovoru s koalicijom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, Starmer je rekao da su planovi „sada spremni”, u „obliku koji se može koristiti ako dođe to tog primirja”.

Starmer je s koalicijom razgovarao dan prije susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.

Britanski premijer rekao je da je u ranijem razgovoru s Trumpom postignut „stvarni napredak” po pitanju sigurnosnih garancija za Ukrajinu koje će osigurati da mir bude trajan.

„Tijekom tri godine i nekoliko mjeseci koliko traje ovaj sukob, nikad nismo bili blizu pravog rješenja za kraj ovog sukoba. A sada imamo tu priliku, zahvaljujući djelovanju” američkog predsjednika, rekao je Starmer.

Neformalni naziv ‘koalicija voljnih‘ odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.

