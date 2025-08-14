Starmer i Zelenski suglasni: Postoji 'snažna odlučnost' prema miru u Ukrajini

Britanski premijer Keir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekli su da postoji „snažna odlučnost” prema miru u Ukrajinu i izvediva prilika za prekid vatre
Dvojica čelnika su nakon sastanka u srijedu izrazili suzdržani optimizam o primirju koje će se ostvariti ako ruski predsjednik Vladimir Putin svojim odlukama „dokaže da je ozbiljan” oko dovršetka rata, priopćeno je iz Downing Streeta.
Zelenski je priopćio da je s laburističkim premijerom razgovarao o sigurnosnim garancijama potrebnima da bi bilo kakav dogovor bio „istinski trajan ako SAD uspije natjerati Rusiju da zaustavi ubijanje”.
Starmer je bio domaćin ukrajinskom čelniku na privatnom doručku u Londonu u četvrtak, dan prije no što će se Trump i Putin sastati na Aljasci.
Europski čelnici nadaju se da će se tamo postići koraci prema mirovnom dogovoru. S Trumpom su razgovarali telefonskim putem u srijedu, a on im je tijekom te razmjene navodno rekao da je cilj susreta s Putinom primirje.