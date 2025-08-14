Starmer i Zelenski suglasni: Postoji 'snažna odlučnost' prema miru u Ukrajini

Dvojica čelnika su nakon sastanka u srijedu izrazili suzdržani optimizam o primirju koje će se ostvariti ako ruski predsjednik Vladimir Putin svojim odlukama „dokaže da je ozbiljan” oko dovršetka rata, priopćeno je iz Downing Streeta.

Zelenski je priopćio da je s laburističkim premijerom razgovarao o sigurnosnim garancijama potrebnima da bi bilo kakav dogovor bio „istinski trajan ako SAD uspije natjerati Rusiju da zaustavi ubijanje”.