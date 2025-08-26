Iran se sastao sa silama E3 u Ženevi nakon prijetnji sankcijama

Francuska, Velika Britanija i Njemačka, poznate kao E3, već neko vrijeme prijete da će do listopada, kada istekne uglavnom nevažeći nuklearni sporazum između Teherana i velikih sila, ponovno nametnuti sankcije Iranu u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Tri zemlje su nedavno rekle da bi mogle donijeti odluku o tome do kraja kolovoza, osim ako Iran ne ponudi ustupke koji bi odgodili sankcije na neko vrijeme, za što se često koristi termin produljenje.

Razgovori teku u napetom tonu pošto je Iran bijesan jer su SAD i Izrael, saveznici E3, bombardirali njegova nuklearna postrojenja u lipnju.