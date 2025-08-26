francuska, njemačka, britanija

Iran se sastao sa silama E3 u Ženevi nakon prijetnji sankcijama

I.Ba./Hina

26.08.2025 u 19:34

Teheran, Iran
Teheran, Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading

Visoki iranski dužnosnici sastali su se s tri vodeće europske sile u utorak u Ženevi kako bi razgovarali o zahtjevu zapadnih zemalja da Iran oživi nuklearne inspekcije i diplomaciju ili se suoči s ponovnim uvođenjem sankcija koje su ukinute sporazumom iz 2015.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka, poznate kao E3, već neko vrijeme prijete da će do listopada, kada istekne uglavnom nevažeći nuklearni sporazum između Teherana i velikih sila, ponovno nametnuti sankcije Iranu u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Tri zemlje su nedavno rekle da bi mogle donijeti odluku o tome do kraja kolovoza, osim ako Iran ne ponudi ustupke koji bi odgodili sankcije na neko vrijeme, za što se često koristi termin produljenje.

Razgovori teku u napetom tonu pošto je Iran bijesan jer su SAD i Izrael, saveznici E3, bombardirali njegova nuklearna postrojenja u lipnju.

„Vidjet ćemo jesu li Iranci vjerodostojni u vezi produljenja ili nas zavaravaju. Želimo vidjeti jesu li postigli ikakav napredak u pogledu uvjeta koje smo postavili za produljenje“, rekao je jedan dužnosnik E3.

Uvjeti su nastavak inspekcija UN-a, uključujući evidentiranje velikih iranskih zaliha obogaćenog uranija, kao i angažman u diplomatskim pregovorima, uključujući one sa Sjedinjenim Državama. Iran je više puta isključio izravne pregovore s Washingtonom.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi rekao je u utorak nakon sastanka da Teheran ostaje predan diplomaciji i obostrano korisnom rješenju.

SAD i Izrael rekli su da su morali napasti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija zato što je Teheran brzo napredovao prema proizvodnji nuklearnog oružja, što iranske vlasti poriču.

tportal
