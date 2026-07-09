FOTO U hotelu budućnosti neće raditi ljudi: Pogledajte tko će dočekati goste na recepciji i čistiti sobe

Lokacija nije slučajna. Shenzhen se smatra jednim od najvećih kineskih tehnoloških središta, a roboti koji dostavljaju hranu ili prtljagu već su uobičajen prizor u brojnim hotelima tog grada. Novi hotel imat će 44 luksuzne sobe, restoran, teretanu i druge sadržaje za goste, no njegova najveća posebnost neće biti smještaj nego činjenica da će gotovo sve usluge obavljati roboti, prenosi Fox.

Hotel će biti izgrađen na Zapadnom umjetnom otoku u kineskoj pokrajini Guangdong , u sklopu razvoja područja oko mosta i tunela Shenzhen–Zhongshan, jednog od najvećih prometnih infrastrukturnih projekata u delti Biserne rijeke.

Kineska tvrtka Pudu Robotics predstavila je projekt 'prvog hotela na svijetu u kojem će gotovo cijelo iskustvo boravka biti prepušteno umjetnoj inteligenciji i robotima'. Prvi gosti moći će ga tako isprobati već krajem ove godine, a potpuno otvaranje planirano je godinu kasnije.

U Kini je najavljena izgradnja prvog hotela na svijetu u kojem će gotovo sve poslove obavljati roboti pogonjeni umjetnom inteligencijom

U Kini je najavljena izgradnja prvog hotela na svijetu u kojem će gotovo sve poslove obavljati roboti pogonjeni umjetnom inteligencijom Izvor: Profimedia / Autor: Pudu Robotics / Ferrari / Profimedia

U Kini je najavljena izgradnja prvog hotela na svijetu u kojem će gotovo sve poslove obavljati roboti pogonjeni umjetnom inteligencijom

U Kini je najavljena izgradnja prvog hotela na svijetu u kojem će gotovo sve poslove obavljati roboti pogonjeni umjetnom inteligencijom Izvor: Profimedia / Autor: Pudu Robotics / Ferrari / Profimedia

Gosti će se prijavljivati na recepciji bez zaposlenika, a roboti će prevoziti prtljagu do soba, dostavljati hranu i piće, odgovarati na zahtjeve gostiju te čistiti sobe i zajedničke prostore. Sve će raditi kao dio jedinstvenog sustava temeljenog na umjetnoj inteligenciji, u kojem će različiti roboti obavljati različite zadatke, ali će razmjenjivati podatke i koordinirati rad.

Svaki robot ima svoju ulogu

Za pojedine zadatke bit će zaduženi različiti modeli robota koje razvija Pudu Robotics. FlashBot će upravljati automatiziranim sustavom dostave pića i drugih proizvoda naručenih putem mobilne aplikacije dok će robot PUDU T300 prevoziti prtljagu između recepcije i soba.

Za čišćenje će biti zaduženi modeli PUDU CC1 Pro i PUDU MT1 jer uz pomoć umjetne inteligencije mogu prepoznavati otpad i održavati prostore bez ljudske intervencije.

Na predstavljanju projekta roboti BellaBot Pro i KettyBot Pro već su demonstrirali posluživanje kave, pića i grickalica.

Prvi gosti stižu sljedeće godine

Pilot-projekt trebao bi započeti krajem godine, kada će prvi posjetitelji moći isprobati prijavu u hotel uz pomoć robota te autonomnu dostavu u sobe, a njegovo potpuno otvaranje planirano je, ponovimo, 2027. godine. Središnji dio sustava činit će platforma PuduFM 1.0 i sustav PuduAgent te će koordinirati rad svih robota i upravljati njihovim zadacima.

'Ovaj projekt predstavlja važan korak prema široj primjeni umjetne inteligencije i robotike u premium hotelijerstvu', rekao je suosnivač i glavni tehnološki direktor tvrtke Pudu Robotics Cong Guo.

Kina posljednjih godina intenzivno uvodi robote u restorane, zračne luke, trgovačke centre i hotele. Novi hotel dio je šire strategije kojom vlasti i tehnološke tvrtke žele područje oko Shenzhena pretvoriti u svojevrsni laboratorij za primjenu robotike u turizmu.

Plan je da se u sljedećih nekoliko godina ondje uvede još više robotskih usluga, čime bi cijeli kompleks postao demonstracijski centar budućnosti hotelijerstva, a automatizirani hotel mogao bi gostima ponuditi bržu prijavu, dostupnost usluga 24 sata dnevno te učinkovitiju dostavu hrane ili prtljage.

No nameće se pitanje koliko su putnici spremni odreći se ljudskog kontakta, desetljećima sastavnog dijela hotelskog iskustva. Roboti mogu brzo obaviti rutinske zadatke, ali teško mogu zamijeniti recepcionara koji će preporučiti lokalni restoran, riješiti neuobičajen problem ili jednostavno poželjeti gostu dobrodošlicu. Stoga će ovaj projekt, čini se, biti pravi test i toga.