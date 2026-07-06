ChatGPT, Claude i Gemini nisu budućnost AI-a u robotima. Evo što bi moglo biti

U razvoju je više modela umjetne inteligencije postavljenih za rješavanje problema s kojima se veliki jezični modeli ne mogu uhvatiti u koštac, niti će vjerojatno ikad moći

Yann LeCun, jedan od vodećih stručnjaka u svijetu umjetne inteligencije, upozorava da još nemamo robote koji bi se mogli mjeriti sa štakorima u razumijevanju fizičkog svijeta. LeCun je proveo desetljeće u tvrtki Meta Platforms, gdje je bio glavni znanstvenik za umjetnu inteligenciju, no otišao je 2025. godine kako bi osnovao Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs). Njegov cilj je premjestiti AI izvan sadašnjih sustava kao što su ChatGPT, Claude i Gemini.

Naime ti se modeli nikad neće moći uhvatiti u koštac s kompliciranim situacijama u stvarnom svijetu, recimo obavljanjem kućanskih poslova. AMI Labs, sa sjedištem u Parizu, bavi se razvojem nove vrste umjetne inteligencije koja se ne temelji na tehnologiji ChatGPT-ja i njegovih rivala, a investitori smatraju da ona ima potencijala. Ranije ove godine AMI Labs je prikupio više od milijardu američkih dolara od ulagača među kojima su Nvidia i fond koji upravlja privatnim bogatstvom osnivača Amazona Jeffa Bezosa. Bila je to jedna od najvećih početnih rundi financiranja startupova u Europi. Razvoj u drugom smjeru Obuka za sigurno obavljanje kućanskih zadataka poput glačanja ili slaganja perilice posuđa pokazala se dosad teškom i skupom, a sustav koji razvija AMI Labs - Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA) - postavljen je za rješavanje problema s kojima se veliki jezični modeli ne mogu uhvatiti u koštac. Pritom stvara apstrakcije stvarnog svijeta koje mu omogućuju procjenu ishoda radnji te njihovo stvaranje traži zahtjevnu matematiku, ali rezultat su filtri beskorisnih informacija kako bi umjetna inteligencija imala samo korisne slike svijeta. Izgradnja fleksibilnije umjetne inteligencije prioritet je industrije robotike i mnogi u industriji umjetne inteligencije slažu se s LeCunom.

Ingmar Posner, profesor primijenjene umjetne inteligencije na Sveučilištu Oxford koji vodi njegov Laboratorij za primijenjenu umjetnu inteligenciju, vjeruje da će za robotiku biti potrebni modeli koji mogu razumjeti odnos uzroka i posljedice. Njegov tim od oko 10 istraživača već četiri godine radi na alternativnom obliku umjetne inteligencije iz kategorije modela svijeta. Iako oni konceptualno postoje već desetljećima, jedna od inspiracija bio im je utjecajan rad koji su 2018. godine objavili David Ha i Jurgen Schmidhuber. Njihov je stav bio da, s obzirom na napredak u strojnom učenju i računalnoj moći, AI može naučiti kako učiniti nešto čisto iz naučene, 'mentalne' simulacije o tome kako svijet izgleda. Od 2018. godine ta je ideja katalizirala značajnu količinu istraživanja o svjetskim modelima, uključujući Googleov Dreamer World Model. Prošle godine je pak varijanta Dreamera razradila kako skupljati dijamante u videoigri Minecraft, zamišljajući buduće scenarije da bi mu pomogla u donošenju odluka.