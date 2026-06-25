Roboti nam sad govore i kako ćemo početi razgovor na prvom spoju

Sve veći broj ljudi traži njihovu pomoć pri započinjanju i vođenju razgovora, kao i u drugim aspektima.

Roboti temeljeni na umjetnoj inteligenciji postali su, između ostalog, treneri i stručnjaci za traženje romantičnih veza.

'AIMO! STVARATI I NAVIJATI UZ AI'

Oni koji usvajaju umjetnu inteligenciju koriste ovu tehnologiju na različite načine kako bi pronašli ljubav.

Jedni podržavaju usluge pronalaženja partnera pomoću umjetne inteligencije. Drugi koriste alate umjetne inteligencije za pomoć u izradi svojih profila za spojeve.

No, čini se kako je najčešći način angažiranje chatbota za početak razgovora s potencijalnim spojevima i tumačenje primljenih poruka.

Poput digitalnog Cyrana de Bergeraca, slavnog lika istoimene francuske drame u kojoj glavni junak posuđuje svoje riječi drugom muškarcu.

Iznenađujuće empatični

Nastojeći držati korak s trendom, ChatGPT i Gemini objavili su na TikToku savjete prilagođene za pokretanje i održavanje romantičnih veza.

Ljudski stručnjaci za veze smatraju kako bi korištenje tehnologije moglo biti korisno, ali se brinu zbog problema do kojih bi moglo doći uslijed prekomjernog oslanjanja na nju.

Nemali broj korisnika bio je iznenađen time što chatbotovi naizgled pokazuju određenu razinu emocionalne inteligencije, pa i empatije. Ali, praksa je pokazala kako to ne jamči uspjeh u povezivanju s potencijalnim partnericama ili partnerima.

Istraživanje Pew Research Centera iz 2025. godine pokazalo je kako 53 posto odraslih Amerikanaca vjeruje kako će umjetna inteligencija pogoršati sposobnost ljudi za kreativno razmišljanje.

Polovica anketiranih smatra kako će umjetna inteligencija pogoršati sposobnost ljudi za uspustavu smislenih odnosa.

Usprkos tome, brojne aplikacije za upoznavanje već godinama integriraju AI u svoje platforme.

Tinder ima značajku Chemistry, koja predlaže profile prilagođene interesima korisnika. Hinge ima pokretače razgovora i alate za povratne informacije pokretane umjetnom inteligencijom koji pomažu u izradi korisničkih profila i olakšavaju interakciju.

Osnivač aplikacije Bumble nedavno je rekao kako će ta platforma uskoro listanje zamijeniti odabirom uz pomoć umjetne inteligencije, piše AP.