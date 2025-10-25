Iz FER-ovih laboratorija izlaze startupi koji mijenjaju svijet. Sada traže novu generaciju inovatora

Hrvatska sve snažnije ulazi na mapu europskih inovacijskih središta. Jednu od ključnih uloga u tom rastu ima Nuqleus, program istraživačkog poduzetništva Inovacijskog centra Nikola Tesla na FER-u koji aktivno stvara, razvija i podržava nove deep tech startupe, a otvorio je prijave za novu generaciju istraživača i inovatora, priopćili su iz tog huba
Program koji je Financial Times pozicionirao na 12. mjesto po kvaliteti mentorstva među 150 najboljih startup hubova u Europi, nudi sudionicima mentorstvo, edukaciju i pristup investitorima, sve što je potrebno da se iz laboratorijske ideje i rezultata istraživanja stvori uspješan startup s globalnim potencijalom, navode iz Nuqleusa.
Nakon velikog uspjeha prethodnih generacija, Nuqleus poziva istraživače da se prijave za sudjelovanje u programu Startup Builder. Program je namijenjen istraživačima koji žele testirati tržišni potencijal svojih istraživačkih rezultata, potvrditi primjenjivost u stvarnom svijetu i svoje ideje iz laboratorija prenijeti u praksu. Sudionici prolaze kroz tri faze razvoja, od ideacije i razrade poslovnog modela do pripreme za investiciju, sve uz podršku iskusnih mentora i investitora.
'Naš je cilj jednostavan – pretvoriti rezultate znanstvenih otkrića u startupe koji mijenjaju svijet', ističe Matija Srbić, voditelj programa Nuqleus. 'Znanost u Hrvatskoj ima ogroman potencijal, ali treba joj most prema tržištu. Upravo to gradimo kroz Nuqleus.'
Uz podršku Nuqleusove mentorske mreže i partnera iz industrije, sudionici dobivaju priliku napraviti prvi korak prema osnivanju uspješnog deep tech startupa. Vrhunac tog puta je predstavljanje ideje na globalnoj pozornici Liftoffa, jednog od najvećih deep tech događaja u CEE regiji, na kojem Nuqleusovi timovi dobivaju priliku predstaviti svoje inovacije pred vodećim svjetskim VC fondovima koji zajedno upravljaju kapitalom većim od 20 milijardi dolara.
Hrvatski program među europskom elitom
Ovogodišnje priznanje Financial Timesa potvrđuje rastući utjecaj Nuqleusa na europskoj inovacijskoj sceni. U konkurenciji više od 3.000 startup hubova, Nuqleus je zauzeo 60. mjesto u Europi i impresivno 12. mjesto po kriteriju kvalitete mentorstva. Ovo postignuće dodatno naglašava značaj Nuqleusa na razvoj hrvatskog startup ekosustava i njegovu prepoznatljivost na europskoj razini te pokazuje da i Hrvatska može biti dom inovacijskim programima koji se svrstavaju uz bok najboljima u Europi.
U četiri godine djelovanja Nuqleusa, u programu su sudjelovala 32 startup tima, iz kojih je nastalo više od 20 poduzeća koja su osigurala više od 2,5 milijuna eura investicija. Njihovi projekti obuhvaćaju područja biotehnologije, medicine, energetike, umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti te brojna druga.
Među uspješnim primjerima startupa koji su proizašli iz Nuqleusovog Startup Buildera su Ulpian, koji je razvio alat za pretraživanje pravnih izvora temeljen na umjetnoj inteligenciji, Arkensight, koji je nedavno osigurao investiciju u vrijednosti od 600.000 EUR, a razvija softversku platformu koja objedinjuje i odrađuje različite vrste podataka koji se prikupljaju dronovima, te brojni drugi.
Prijave za istraživače koji vjeruju da njihova ideja može riješiti globalne izazove otvorene su do 7. studenoga 2025. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na službenoj web stranici.