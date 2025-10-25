Iz FER-ovih laboratorija izlaze startupi koji mijenjaju svijet. Sada traže novu generaciju inovatora

Program koji je Financial Times pozicionirao na 12. mjesto po kvaliteti mentorstva među 150 najboljih startup hubova u Europi, nudi sudionicima mentorstvo, edukaciju i pristup investitorima, sve što je potrebno da se iz laboratorijske ideje i rezultata istraživanja stvori uspješan startup s globalnim potencijalom, navode iz Nuqleusa.

Nakon velikog uspjeha prethodnih generacija, Nuqleus poziva istraživače da se prijave za sudjelovanje u programu Startup Builder. Program je namijenjen istraživačima koji žele testirati tržišni potencijal svojih istraživačkih rezultata, potvrditi primjenjivost u stvarnom svijetu i svoje ideje iz laboratorija prenijeti u praksu. Sudionici prolaze kroz tri faze razvoja, od ideacije i razrade poslovnog modela do pripreme za investiciju, sve uz podršku iskusnih mentora i investitora.

'Naš je cilj jednostavan – pretvoriti rezultate znanstvenih otkrića u startupe koji mijenjaju svijet', ističe Matija Srbić, voditelj programa Nuqleus. 'Znanost u Hrvatskoj ima ogroman potencijal, ali treba joj most prema tržištu. Upravo to gradimo kroz Nuqleus.'

Uz podršku Nuqleusove mentorske mreže i partnera iz industrije, sudionici dobivaju priliku napraviti prvi korak prema osnivanju uspješnog deep tech startupa. Vrhunac tog puta je predstavljanje ideje na globalnoj pozornici Liftoffa, jednog od najvećih deep tech događaja u CEE regiji, na kojem Nuqleusovi timovi dobivaju priliku predstaviti svoje inovacije pred vodećim svjetskim VC fondovima koji zajedno upravljaju kapitalom većim od 20 milijardi dolara.