Život izvan Zemlje: Imaju li ljudi bolje šanse na Mjesecu ili Marsu?

Lansiranje misije Artemis II ponovno je pokrenulo pitanje o potencijalnom naseljavanju obližnjih planeta.

Povratak ljudi na površinu Mjeseca ne očekuje se još koju godinu. Plan je da ljudi prvo posjećuju Mjesec u sklopu istraživačkih misija, ali i da se s vremenom izgradi trajna baza. Ta baza potom bi trebala služiti i kao početna točka za daljnje istraživanje svemira, a onda i potencijalno naseljavanje Marsa. No, gdje bi u budućnosti bilo bolje živjeti? Na Mjesecu ili Marsu?

Mjesec je bliži i pitomiji Mjesec ima stratešku prednost zbog blizine Zemlje. Putovanje traje samo tri dana i gotovo je uvijek moguće lansirati letjelicu, što olakšava opskrbu i omogućuje brzi povratak u hitnim slučajevima. Osim toga, Mjesečeva je gravitacija tek jedna šestina Zemljine, što bi olakšalo prilagodbu. Mjesec je zbog nedostatka atmosfere i magnetosfere izložen svemirskoj radijaciji i zračenju solarnih čestica na razinama od oko 1000 mSv/godišnje. Bez dovoljne zaštite ova je doza radijacije smrtonosna unutar nekoliko tjedana. Jedno od rješenja za zaštitu potencijalnih lunarnih kolonizatora su pokrovi od regolita ili 2-3 metra debeli slojevi leda kakve je moguće pronaći na polovima. I svemirski znanstvenici prioritet daju uspostavljanju lunarnih baza. Ističu kako bi stalna sunčeva svjetlost na polovima i lunarni vodeni led omogućili usavršavanje tehnika za uspostavljanje staništa, testiranje sustava za održavanje života i tehnologija iskorištavanja resursa. Za sad znamo da na Mjesecu ima leda u trajno zasjenjenim područjima blizu južnog pola, što omogućuje proizvodnju pogonskog goriva i kisika na samoj površini, ali i održavanje života i stvaranje regolita. Stalna sunčeva svjetlost na dijelu Mjeseca osigurava pouzdanu solarnu energiju za rad. Sve ono što bi se naučilo na Mjesecu potom bi se lakše moglo primijeniti na Marsu koji je kudikamo negostoljubiviji.

NASA-ina četveročlana ekipa za misiju Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press







+16 NASA-ina četveročlana ekipa za misiju Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press