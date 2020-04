Za spas zrakoplovne tvrtke šesti najbogatiji čovjek u Velikoj Britaniji traži od vlade 500 milijuna kredita, a kao jamčevinu nudi privatni otok Necker u Karipskom moru. 'Nedopustivo je to da milijarderi muzu državu u vrijeme nacionalne krize', kritizira javnost Richarda Bransona i slične tajkune, poput Victorije Beckham, koji pokušavaju spašavati radna mjesta na račun poreznih obveznika, umjesto da to čine milijunima osobnog bogatstva. Tim više što, poput Bransona, ne plaćaju porez jer formalno žive u poreznim oazama kakvi su Britanski Djevičanski otoci

Flota od 39 zrakoplova je prizemljena, luksuzni butik-kruzer Scarlet Lady vezan je u Doveru, a svemirski brod SpaceShipTwo, namijenjen komercijalnim letovima u svemir, čeka bolja vremena. To je trenutačna situacija u tri najveće tvrtke grupe Virgin Ltd. , britanske multinacionalke u većinskom vlasništvu njezina osnivača milijardera, sir Richarda Bransona nakon izbijanja pandemije Covida-19 .

Ni na reakciju javnosti nije trebalo dugo čekati. Od parlamentarca, laburista John McDonnella , do TV zvijezde i producenta Simona Cowella te škotskog hotelijera Duncana Bannatynea - svi poručuju Bransonu da posegne u vlastiti džep. Doduše, on je spreman žrtvovati 197 milijuna funti s osobnog računa, što je nekih pet posto od 4,7 milijardi funti osobnog bogatstva.

Ali ima još nešto. Zadnjih dvadeset godina Branson i supruga imaju prebivalište na Neckeru, a on je u sastavu Britanskih Djevičanskih otoka, porezne oaze. No na optužbu da je preselio adresu na otok zbog izbjegavanja poreznih obveza Branson odgovara da je to učinio samo zato što uživa u ljepoti karipskog otoka.

To mu je zasigurno pošlo za rukom u utrci s Elonom Muskom i Jeffom Bezosom za prvenstvo u komercijalnom letu u svemir. Konkurencija mu je 'dodatni adrenalin', što se naročito vidjelo prošle godine, kada je iz američke pustinje Mojave lansiran svemirski brod SpaceShipTwo tvrtke Virgin Galactic s dva člana posade i putnikom, dosegnuvši visinu od 89,9 kilometara i stigavši time gotovo do granice Zemlje i svemira. Prema američkim standardima, to već jest svemir, iako se međunarodno priznata granica, tzv. Karmanova crta, nalazi na 100 kilometara. Tu sitnu razliku SpaceShipTwo mogao je nadoknaditi ove godine, kada se prvim pravim komercijalnim letom trebala otvoriti sezona svemirskog turizma za one koji taj užitak mogu platiti od 200.000 do 250.000 dolara. Bransonova tvrtka hvalila se listom od prvih 700 rezervacija, na kojima su se našle zvijezde poput Justina Biebera i Leonarda Di Caprija.

Za Bransona nebo nije bila granica, ali jest za koronu. Zbog korone svemir mora čekati, a kada i dočeka prve putnike, to bi vjerojatno mogli biti gosti NewShepherda, svemirskog broda u vlasništvu Jeffa Bezosa. U 'novoj realnosti', kako zovemo doba neizvjesne borbe s virusom, vlasnik Amazona, jedan od rijetkih dobitnika u ovoj krizi bez presedana, za to će vjerojatno imati najviše para.