Zgrabite kontroler i uživajte: Ovo je tportalov izbor najboljih videoigara u 2024.

Gejming i zimski blagdani obično idu ruku pod ruku - ako ni zbog čega drugog, onda zbog prilike za osvrt na proteklu godinu u gejmingu. A 2024. su najavljivali kao godinu u kojoj će gejming industrija malo usporiti, no iskreno - jedino što je usporilo je industrija visokobudžetnih igara. S druge strane, nezavisni programeri su apsolutno premašili očekivanja i uspješno uveselili igrače.

Nekoliko izvrsnih igara izašlo je iz ranog pristupa, dobili smo nastavke nekih dugo zaboravljenih franšiza, a tu je i nekoliko naslova koji su došli niotkud te osvojili srca publike i kritičara. U tportalovu izboru najboljih videoigara 2024. prisjećamo se nekih od najvećih naslova.

Animal Well

Animal Well je neobična metroidvanija i plod truda programera Billyja Bassa. Radi se o jezovitoj, neugodnoj i nerijetko lijepoj priči o maloj kreaturi koja otkriva tajnu ukletog bunara. Ono što nas je oduševilo, pored činjenice da ima hrpu skrivenog sadržaja, to je je kako je autor zahvaljujući izvrsnom dizajnu mapa i zvuka uspio proizvesti iznimno jezovitu atmosferu koja u mnogim trenucima Animal Well bez problema pretvara u pravi horor.