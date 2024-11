Šarena postapokalipsa: Zaigrali smo I Am Future

Zgodna stvar oko I Am Futurea je fokus na igru sa samo jednim igračem - napredak kroz priču je linearan i lagan, a u igri možete raditi sve; od pecanja i rastavljanja elektronike do posjećivanja raznih lokacija malim letećim dronom.

S druge strane, to kompletno eliminira taj 'cozy' element - niti u jednom trenu nisam stao i uživao u pogledu na plodove svoga rada. Uvijek je tu bio neki most kojeg moram graditi, neka olupina koju moram rastaviti i neki crv kojeg moram udaviti u insekticidu.

Za ovaj most će vam trebati oko 20 do 25 sati mukotrpnog grinda.

I Am Future, doduše, ima i nekoliko ozbiljnih problema. Za početak, nedavno izašla verzija 1.0 previše se oslanja na konstantnu proizvodnju hrane, pošto je glavni lik većinu vremena gladan. To ide to takvih ekstrema da smeta pri istraživanju. Naravno, postoji opcija za 'gašenje' gladi u igri, no ona u cijelosti poništava većinu tematika i mehanizama igre, jer bez potrebe za hranom ne postoji razlog (osim misija u igri) zašto biste je uopće i proizvodili.

Druga stvar, na koju nikad ne bi sanjao da ću imati prigovor jest - glazbena pozadina. I Am Future neprestano vrti malu kolekciju generičkih glazbenih pozadina koje nakon deset sati igre, umjesto stvaranja atmosfere, uzrokuju napade migrene.