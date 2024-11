Pucačina koja spaja humor i akciju u savršenom omjeru: Isprobali smo Sulfur

Ekstrakcijske igre iz prvog lica - relativno nišni, ali vrlo voljen žanr videoigara - posljednjih godina privlače sve veći broj igrača. Od najpoznatijeg i najpopularnijeg Escape from Tarkova pa sve do viralnog hita Dark and Darker, ova vrsta igara najviše profitira na anksioznosti koju donosi neplanirana smrt.

Sva oprema koju nosite i sakupite nestane ako poginete, što stvara vrlo zanimljiv osjećaj pri igranju, nevezano uz temu igre.