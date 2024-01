Žena od dvije milijarde dolara: Kako je Sheryl Sandberg postala jedna od najuspješnijih tech šefica

Dave Goldberg , njezin pokojni suprug, rekao je da je to izgledalo kao da su Sandberg i Zuckerberg bili par. Ona je kasnije te duge razgovore opisala kao vrlo filozofske. Zuckerberg je želio da se u Facebooku bavi stvarima kojima se on ne želi baviti i u kojima je puno bolja od njega.

Budućnost u politici?

Svjedočila je pred Kongresom 2018. kako bi odgovarala za Facebookove pogrešne korake i optužbe za manipulaciju glasačima na izborima 2016.

Ponovno se pojavila u toj ulozi 2021. da bi skrenula krivnju s tvrtke za njezinu ulogu u nemirima na Kapitolu. Za razliku od Zuckerberga, koji bi u takvim nastupima djelovao poput robota, Sandberg je imala mekši i osobniji pristup.

Uz vođenje jedne od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, našla je vremena za pisanje dvije knjige. 'Lean In: Women, Work, and the Will to Lead' iz 2013. godine postala je međunarodni bestseler dok 'Option B' govori o 'suočavanju s nevoljama, izgradnji otpornosti i pronalaženju radosti' te se fokusira na smrt njezina supruga.

Nakon odlaska iz Mete, Sandberg će se više baviti zakladom koju je osnovala da bi se usredotočila na probleme žena na radnom mjestu te 'izgradila ravnopravniji i otporniji svijet'.

No nagađa se da bi mogla ući i u političke vode. Nedavno je progovorila protiv zabrane pobačaja, dala je tri milijuna dolara organizaciji American Civil Liberties Union i vodila kampanju protiv seksualnog nasilja u ratu između Izraela i Gaze, piše Guardian.