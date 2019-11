Želite nešto prodati na eBayju? Evo kako to možete napraviti bez stresa

Prodavanje artikala na eBayju je jednostavno, a moguće ga birati vrstu prodaje - dražba ili fiksna cijena

Nakon što ste upisali apsolutno sve što mislite da kupci trebaju znati o predmetu, birajte značajku 'List item' kako biste pokrenuli prodaju.

Za kraj spomenimo i dva ponuđena oblika prodaje (koji mogu funkcionirati zajedno ili zasebno): Buy it Now i Auction. Auction je dražba u kojoj se kupci nadmeću tko će vam ponuditi najveći iznos, dok je Buy it Now fiksna cijena za koju želite prodati predmet.

Ako mislite da bi ono što prodajete moglo doseći visoku cijenu, birajte Auction, no vodite računa da biste u slučaju malog interesa za predmet mogli dobiti manje nego što ste očekivali, odnosno iznos puno bliži inače niskoj startnoj cijeni.