Ima 80 godina i modno je neustrašiva: Glumačkoj divi za rukom je pošlo spojiti nespojivo

Novo pojavljivanje britanske glumačke dive u javnosti očekivano je privuklo pažnju – i to s razlogom. Mirren je za ovu posebnu prigodu odabrala upečatljivu i sofisticiranu modnu kombinaciju koja je savršeno spajala klasičnu eleganciju s odvažnim, modernim detaljima .

Središnji dio njezina izdanja bio je raskošna, duga haljina s bogatim cvjetnim motivima u intenzivnim bojama: plavoj, zelenoj, crvenoj, bijeloj i narančastoj. Haljina je imala izražen volumen zahvaljujući slojevima i širokom kroju, a cvjetni printovi nisu ostavljali prostora za nezamijećenost.

Kako bi stajlingu dodala modernu notu i definirala liniju siluete, preko haljine je odjenula bijelu kožnu jaknu, a upravo taj izbor jakne pokazuje Heleninu sklonost hrabrim, ali sofisticiranim modnim igrama.

Njezina haljina u stilu maksimalističke romantike isticala se kontrastom između bogate teksture i živopisnih tonova, pridajući cijelom stajlingu efekt glamurozne svježine koju Mirren suvereno nosi.

Ukrasi i detalji na haljini – od trodimenzionalnih cvjetnih aplikacija, preko vibrantnih boja, do vješto iskrojenih džepova – svjedoče o vrhunskoj izradi i pažnji prema detaljima koju posvećuje dizajnerica Stacey Bendet na čelu brends Alice + Olivia .

Njezin odabir frizure također je bio besprijekoran: srebrna kosa oblikovana je u elegantne valove. Make-up je bio decentan i diskretan, ističući prirodan ton kože i dajući do znanja kako Mirren preferira nenametljivu eleganciju.

Helen Mirren tako i na ovom događaju potvrđuje svoju modnu neustrašivost, spajajući razne modne žanrove i uvijek birajući odjeću koja odražava njezinu autentičnu osobnost.

Mirren u ulozi bivše agentice

U 'The Thursday Murder Club', filmu inspiriranom istoimenim bestselerom Richarda Osmana, Mirren utjelovljuje Elizabeth, bivšu agenticu tajne službe, koja zajedno s grupom umirovljenika rješava nerazjašnjena ubojstva u svom mirnom engleskom gradiću. Njezin lik izdvaja se inteligencijom, britkim humorom i neodoljivom karizmom, a Mirren, kao i uvijek, svojom izvedbom podiže cijeli film na novu razinu.