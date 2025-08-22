DAME HELEN MIRREN

Ima 80 godina i modno je neustrašiva: Glumačkoj divi za rukom je pošlo spojiti nespojivo

I. B.

22.08.2025 u 08:45

Helen Mirren
Helen Mirren Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
Bionic
Reading

Na londonskom Leicester Squareu, Dame Helen Mirren ukrala je svu pozornost povodom premijere filma 'The Thursday Murder Club' koji se uskoro očekuje na Netflixu

Novo pojavljivanje britanske glumačke dive u javnosti očekivano je privuklo pažnju – i to s razlogom. Mirren je za ovu posebnu prigodu odabrala upečatljivu i sofisticiranu modnu kombinaciju koja je savršeno spajala klasičnu eleganciju s odvažnim, modernim detaljima.

Središnji dio njezina izdanja bio je raskošna, duga haljina s bogatim cvjetnim motivima u intenzivnim bojama: plavoj, zelenoj, crvenoj, bijeloj i narančastoj. Haljina je imala izražen volumen zahvaljujući slojevima i širokom kroju, a cvjetni printovi nisu ostavljali prostora za nezamijećenost.

Helen Mirren
Helen Mirren Izvor: Profimedia / Autor: Lounis Tiar / Avalon / Profimedia

Njezina haljina u stilu maksimalističke romantike isticala se kontrastom između bogate teksture i živopisnih tonova, pridajući cijelom stajlingu efekt glamurozne svježine koju Mirren suvereno nosi.

Raskošnu haljinu kombinirala s jaknom bajkerskog stila

Kako bi stajlingu dodala modernu notu i definirala liniju siluete, preko haljine je odjenula bijelu kožnu jaknu, a upravo taj izbor jakne pokazuje Heleninu sklonost hrabrim, ali sofisticiranim modnim igrama.

Ukrasi i detalji na haljini – od trodimenzionalnih cvjetnih aplikacija, preko vibrantnih boja, do vješto iskrojenih džepova – svjedoče o vrhunskoj izradi i pažnji prema detaljima koju posvećuje dizajnerica Stacey Bendet na čelu brends Alice + Olivia

Za cjelokupno izdanje britanske glumačke dive tradicionalno se pobrinula stilistica Rachel Fanconi. 

Njezin odabir frizure također je bio besprijekoran: srebrna kosa oblikovana je u elegantne valove. Make-up je bio decentan i diskretan, ističući prirodan ton kože i dajući do znanja kako Mirren preferira nenametljivu eleganciju.

Helen Mirren tako i na ovom događaju potvrđuje svoju modnu neustrašivost, spajajući razne modne žanrove i uvijek birajući odjeću koja odražava njezinu autentičnu osobnost.

Mirren u ulozi bivše agentice

U 'The Thursday Murder Club', filmu inspiriranom istoimenim bestselerom Richarda Osmana, Mirren utjelovljuje Elizabeth, bivšu agenticu tajne službe, koja zajedno s grupom umirovljenika rješava nerazjašnjena ubojstva u svom mirnom engleskom gradiću. Njezin lik izdvaja se inteligencijom, britkim humorom i neodoljivom karizmom, a Mirren, kao i uvijek, svojom izvedbom podiže cijeli film na novu razinu.

The Thursday Murder Club | Official Trailer | Netflix Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

