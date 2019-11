Imate Android smartfon? Ovaj trik mogao bi vam dobro doći

Značajka kojom ćete konačno utišati hrpu podsjetnika i poziva zove se 'Do Not Disturb' i ključni je dio svih Android uređaja. Evo kako je možete urediti i aktivirati

Ako želite privremeno isključiti notifikacije i alarme na Androidu, sve što trebate je uključiti Do Not Disturb. Što je način rada Do Not Disturb? Postavka Do Not Disturb omogućava deaktiviranje svih notifikacija i poziva odjednom na određeno vrijeme.

Do Not Disturb je moguće namjestiti da se automatski aktivira svaki dan u unaprijed definirano vrijeme da se aktivira ručno kad god vama to odgovara.