Zašto prevaranti toliko vole WhatsApp, Telegram i slične aplikacije

Ali to ne znači da neće pokušati koristiti poruke na sporiji, promišljeniji način, da bi izgradili povjerenje . Naročito ako glume da su romantično zainteresirani za vas.

Kriminalci često ciljaju više meta odjednom , nastojeći uhvatiti što više ljudi u zamku. Nakon što uspostave kontakt, radije ga nastavljaju na platformama za izravnu razmjenu poruka jer im to omogućuje pomno praćenje razgovora. Zbog toga će vas nastojati preusmjeriti na izravnu komunikaciju te vrste.

U takvim bi slučajevima mogli imati veliki grupni chat pun zainteresiranih ljudi, a postojat će i botovi koji mogu potvrditi kripto plaćanja i automatizirati važne zadatke. Kriminalci zlorabe to što iste alate koriste i pojedini legitimni pružatelji usluga, što im olakšava prijevare.

I WhatsApp i Telegram omogućuju korisnicima dijeljenje bilo koje vrste datoteke ako je ispod propisane maksimalne veličine. Kriminalci mogu to pokušati zlorabiti da bi vam podmetnuli zlonamjerni softver i ukrali osjetljive podatke.

Ako se policija umiješa i pokuša presresti kriminalnu aktivnost, enkripcija od pošiljatelja do primatelja na obje platforme zaštitit će prevarante. Telegramovi standardni razgovori jedan na jedan nisu zaštićeni na taj način, pa im se tehnički može pristupiti putem njegovih web poslužitelja.

Obje aplikacije nude besplatno međunarodno slanje poruka (i dodatnu zaštitu)

Možda ste čuli za prevarante koji vam se javljaju putem SMS-a i traže nastavak razgovora na WhatsAppu ili Telegramu. To rade iz istog razloga zbog kojeg ne volite slati SMS-ove: sporije je i skuplje.

SMS-ove se obično šalje kao običan tekst putem mobilne mreže, što znači da nisu šifrirani. Zbog toga im mrežni pružatelji usluga mogu pristupiti i čitati ih dok prolaze kroz njihovu infrastrukturu. Koriste li ih stalno, to može biti skupo i riskantno za prevarante. Na WhatsAppu i Telegramu im je puno teže ući u trag.

WhatsApp i Telegram sami po sebi nisu loši. Mnoge značajke koje ih čine tako privlačnima prevarantima osmišljene su da bi vam olakšale korištenje aplikacija i zaštitile privatnost.

No ako vas u sumnjivom razgovoru online usmjeravaju prema bilo kojoj od ove dvije aplikacije, velika je vjerojatnost da se radi o prijevari i trebali biste odustati što je prije moguće od komunikacije, piše Make Use Of.